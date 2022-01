Cristina e Iñaki: así ha sido el declive de su historia de amor

Eran los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, cuando Cristina, según cuentan, se enamoró de Iñaki, en aquel entonces jugador de balonmano y quien terminó su relación con su novia de siempre por ella. Un año después, el 4 de octubre de 1997, contrajeron matrimonio en Barcelona.

Más adelante llegaron sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene, dando una imagen de lo que para muchos era una familia perfecta. Vivían en la Ciudad Condal hasta que en 2009 decidieron irse a vivir a Washington tras ser nombrado Urdangarin presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica.

Hacia el año 2011 empezaron sus problemas. Fueron apartados de la Familia Real porque Iñaki fue imputado en el caso Palma Arena que después derivaría en el caso 'Nóos', una trama de desvío de fondos públicos por la que Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión.

Como consecuencia de este hecho, el matrimonio ha atravesado momentos muy difíciles, ya que, entre otros problemas, han tenido que permanecer separados por largas temporadas. El pasado 4 de octubre celebraron su aniversario de boda de una forma muy discreta, sumado a la aparición de unas imágenes de él con otra mujer.

Rumores de infidelidad por parte del ex duque de Palma

Ya cuando Urdangarin entró en prisión salieron a la luz una serie de emails un tanto comprometidos. Fue en 2013 y tenían como destinatario a la esposa de un amigo. "Hola, pedazo de mujer", "el día ya lo tenemos, pero el lugar no. ¿Triste no?". escribía en ellos Iñaki Urdangarin a su supuesta amante.

Pero esta mujer era una vieja conocida de Iñaki, había sido su exnovia en el pasado, pero finalmente se casó con un compañero de su equipo. La relación entre las dos parejas siempre había sido extraordinaria. De hecho, el amigo sirvió de tapadera para los primeros encuentros de Cristina y el deportista.

"Sé que estás bien, tu marido me lo dice. Me tranquiliza, me mata", escribía el ex jugador de balonmano. Ella respondía en el mismo tono: "Hola, ojos azules". "Nuestro tema común, no sé qué decirte".

El mismo verano en que los mensajes salieron a la luz, la familia se mudó a Suiza. Pese a todas las infidelidades, la infanta siempre se ha mantenido muy unida a su marido. Incluso ignorando las recomendaciones de su madre y su hermano de separarse de él.

Ruptura oficial de Cristina e Iñaki tras unas imágenes

Cinco días después de la publicación de unas fotos de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con Ainhoa Armentia, la infanta Cristina y él han emitido un comunicado en el que anuncian su separación.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", rezaba el comunicado.

La crisis se ha desencadenado de manera definitiva a raíz de la portada de la revista Lecturas, publicación que adquirió las fotos en las se veía al ex duque de Palma de la mano de una vitoriana totalmente anónima hasta el momento, Ainhoa Armentia. Las instantáneas tomadas en la localidad francesa de Bidart se captaron el 11 de enero, a cargo de un ciudadano que se encontraba en la playa.