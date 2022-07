La DGT aclara cuándo se tienen que usar los intermitentes en los coches

El pasado 21 de marzo entraba en vigor la nueva Ley de Tráfico, una normativa que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), venía a adaptarse a los nuevos tiempos y a dar un paso para seguir avanzando en mejorar la seguridad vial en España. A su vez, este reglamento endurece algunas prácticas habituales al volante como el uso del móvil o la limitación de la velocidad para adelantar en carreteras convencionales, y trata de reflejar los cambios que se están produciendo en la automoción, incorporando a la Ley los vehículos de movilidad personal y dotando de mayor seguridad a los usuarios de las bicicletas.

Además de esta nueva normativa, la DGT sigue haciendo hincapié en la normas de circulación más comunes como, por ejemplo, la importancia del uso de los intermitentes. A través de las redes sociales la DGT avisa que es obligatorio "siempre" el uso de estos dispositivos al realizar ciertas maniobras como: girar, cambiar de carril, aparcar o desaparcar, adelantar, incorporarse y salir de una glorieta.

SIEMPRE que vayas a



↪️Girar

🔃Cambiar de carril

➡️Aparcar o desaparcar

↗️Adelantar o incorporarte

🔄Salir de una glorieta



PON el intermitente✖️🔅✖️.



Evitarás siniestros viales y facilitarás el tráfico.#CeroRiesgos pic.twitter.com/7Y8XeEYJlp — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 19, 2022

Y es que, tal y como recoge el artículo 109 del Reglamento General de Circulación, que hace referencia a las señales ópticas, el conductor debe advertir mediante señales ópticas "toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable". En dicho artículo, la ley recoge que tales advertencias o señalizaciones se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y permanecerán en funcionamiento hasta que termine esta.

La Guardia Civil y la DGT ya avisaron hace unos meses que no usar los intermitentes puede acarrear una sanción. Tráfico avisa de que no activarlos cuando es obligatorio supone una infracción grave, penalizada con una multa de 200 euros. Según recuerda la DGT "los intermitentes son una forma de expresión con la que advertimos de las maniobras que vamos a realizar, evitando accidentes en la vía y haciendo la circulación más fluida".

Sin embargo, no es la única multa a la que te puedes enfrentar por no indicar correctamente un desplazamiento. Tal y como recoge el propio reglamento, el hecho de no señalizar los desplazamientos de la forma correcta también conllevan multa. En este caso podrán multar a los conductores por no poner el intermitente adecuado o por no hacerlo con la suficiente antelación. Concretamente se trata de una sanción económica de de 80 euros.