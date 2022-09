Dabiz Muñoz , mejor cocinero del mundo por segunda vez consecutiva

Los éxitos los cosechan los valientes, especialmente en el mundo de la gastronomía.

Esta es la máxima que sin lugar a dudas podemos extraer de la reputación de Dabiz Muñoz, cocinero madrileño de 42 años de edad que una vez más ha conseguido coronarse como mejor cocinero del mundo en los premios The Best Chef Awards de 2022, tras arrasar en la gala correspondiente al pasado 2021, donde también pudo demostrar al jurado el talento que le ha valido poder marcar su nombre a fuego en el panorama gastronómico internacional.

Ante la atenta mirada de alrededor de 350 cocineros y profesionales del mundo de la gastronomía y hostelería en general, el desparpajo con el que Muñoz se atreve a experimentar con todo tipo de ingredientes e influencias procedentes de culturas esparcidas por todo el globo, aún sin perder el carácter de la gastronomía española, ha destacado por encima de todos los demás participantes de esta gala, donde auténticos titanes de la cocina internacional han competido por convertirse en el número uno.

DiverXO, el inicio de la Odisea de Dabiz Muñoz

Aunque ya haya ampliado su oferta y se haya consolidado en el mercado con todo tipo de establecimientos dedicados a distintas vertientes de la cocina (como StreetXO y GoXO, entre muchos otros), lo cierto es que Dabiz Muñoz quizás no sería nada sin DiverXO, al igual que DiverXO definitivamente no existiría de no ser por la atrevida apuesta de este irreverente cocinero.

Por ello, no hay duda de que para llegar a comprender cómo ha llegado Muñoz a la cumbre de la gastronomía internacional es preciso remontarse a la apertura de este exquisito local en su Madrid natal, donde clientes de todo el globo van a disfrutar de una experiencia sin precedentes con sabores y recetas que, como ha demostrado el resultado de los últimos The Best Chef Awards, no tienen igual.

En definitiva, la cocina española está una vez más de celebración gracias al éxito total del también marido de Cristina Pedroche, quien ha vuelto a poner el nombre de nuestro país en lo más alto del panorama gastronómico mundial.