El Defensor pide la prohibición de la publicidad del juego y las apuestas

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha instado al Gobierno a que estudie, junto con las comunidades autónomas, la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e internet.

Una prohibición de la que, según ha explicado este lunes en una nota de prensa, quedaría exenta la de loterías y apuestas de la Administración del Estado y la de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE).

Y en el caso de que se decida no prohibir la publicidad en su totalidad, el defensor pide que se aumenten las franjas horarias en las que no se emita, de modo que alcancen los horarios infantiles, y que no pueda utilizarse como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública.

Éstas son algunas de las recomendaciones dirigidas a los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el marco de una actuación de oficio abierta ante la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de juego y casas de apuestas.

Para el Defensor, el fenómeno de la difusión sin control del juego, "y muy en especial si los jugadores son menores de edad", tiene unas características similares a las del consumo de tabaco o drogas.

Un problema del que ha recibido quejas de ciudadanos por la publicidad constante y continua en la televisión y medios digitales de anuncios de casas de apuestas.

Por ello, y tras estudiar la información aportada por ambos ministerios, la institución considera que deben reforzarse las políticas activas de juego responsable dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.