Europa da el paso para vacunar a los menores de 12 años frente al Covid

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha respaldado la autorización de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. Es el primer paso para que los Gobiernos de la UE amplíen la campaña de vacunación a esta franja de edad. "Esta autorización es el paso sine qua non se puede plantear la vacunación en niños. La EMA es la que decide", explica el doctor Ignacio Salamanca, responsable de investigación en el Grupo IHP Pediatría, firma que ha participado en el ensayo clínico internacional de Pfizer para aplicar su vacuna en niños.

"Los resultados de los estudios han sido muy positivos. El ensayo clínico ha demostrado que los niños toleran mejor que los adultos la vacunas. Sufren menos efectos adversos que los mayores", explica el doctor Salamanca.

La inyección se administrará en dos dosis, con un intervalo de tres semanas entre la primera y la segunda, subraya la agencia en un comunicado, en el que señala que los beneficios de vacunar con Pfizer a los niños en esa franja de edad superan los riesgos, según ha adelantado Efe.

Los efectos secundarios más comunes detectados en los ensayos clínicos fueron similares a los de los mayores de 12 años, lo que incluye cansancio, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, molestias y enrojecimiento en el lugar de la inyección.

Esta protección para los pequeños llega en un momento de la pandemia que destaca por el elevado incremento de la incidencia del Covid-19 en niños.

Más pasos para que los niños reciban la vacuna

Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno, el siguiente paso será la aprobación por parte de la autoridad estatal, la Agencia Española del Medicamento, proceso que se prevé "casi automático".

Con las autorizaciones de las agencias, "el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representadas todas las comunidades autónomas y el Gobierno, decidirá cómo, dónde y cuándo se desarrollará la vacunación a los pequeños", explica el doctor Salamanca, quien incide en la conveniencia de que los niños reciban esta protección frente al patógeno para, con ello, frenar la circulación del SARS-CoV-2.

"Esta ola es la epidemia de los no vacunados. Los enfermos que vemos en hospitales y UCI son personas que no han recibido la vacuna", recuerda el doctor Salamanca. Entre los no vacunados se encuentran los niños hasta doce años, que aún no han podido acceder a la inmunización.

"La vacuna está cumpliendo sus objetivos, en la medida de que está impidiendo muertes e ingresos en UCI; pero es necesario recordar que tiene sus limitaciones en cuanto a los contagios", añade el experto.

Una vez se alcance un acuerdo en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, cada comunidad autónoma desarrollará el plan de vacunación. En Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya mostró su preocupación por el aumento de la incidencia del Covid entre los niños (una tasa que ha llegado a superar los 100 casos por 100.000 habitantes), e incidió hace unos días en su interés por vacunar a los niños en Andalucía, en cuanto la vacuna cuente con la autorización necesaria de la EMA y la Agencia Española del Medicamento. De modo, que si se autoriza este jueves, la próxima semana podría comenzar la vacunación de los niños.