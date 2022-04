Encuentran la bufanda del Betis del niño fallecido que movilizó a miles de personas

Eran sobre las doce de la noche de este martes, cuando Rafael anunciaba en su perfil de Facebook una de las noticias más esperadas en estas últimas horas: la bufanda que su hermana, Aurora Lancha, había extraviado después del partido de final de Copa del Rey, que el pasado sábado enfrentó al Real Betis y al Valencia, había sido localizada.

"La La verdad sea dicha, no me esperaba tanta solidaridad humana. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado de una forma u otra. De verdad, de corazón, gracias a una grandísima persona, puedo confirmar y confirmo, QUE YA ESTA EN CASAAAAAA, OLE OLE OLEEEEEEE, GRACIAAAAS", escribía.

Aurora era una de las miles de personas que estuvo en estadio Benito Villamarín para ver el partido que jugaron Real Betis y Valencia en una muy disputada Final de Copa.

Jaime, fallecido hace tres años e hijo de Aurora, era un fiel seguidor verdiblanco que no se perdía ningún partido de su equipo. Por este motivo, su madre asistió al encuentro con la bufanda "para llevar al niño conmigo. Y la perdí", le contaba emocionada a Sonsoles Ónega en su programa a mediodía.

Aurora le narraba a la presentadora que "después de ganar la copa, al salir del campo del Betis, yo llevaba la bufanda en la mano. Salí del gol norte dirección Avenida de La Palmera, y no sé en que momento, cuando me di cuenta, no llevaba la bufanda en la mano. Se me cayó entre la bulla. Nos dimos la vuelta, estuvimos buscándola, pero no conseguimos localizarla. Entonces hice el llamamiento en Facebook". La verdad es que "no me esperaba que se hiciera tan viral. Muchísimas gracias a tantas personas que me están intentando ayudar, por compartir y por buscarla", puntualizaba.

Más de 40.000 interacciones

La publicación a la que hace referencia Aurora, actualmente, ha sido compartida más de 40.000 veces, y casi 2.000 personas han enviado mensajes de ánimo en sus comentarios. A sabiendas de lo complicado que podría resultar localizar la bufanda, recalcaba que "si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que el la llevaba".

Por suerte, quien la encontró valoró las palabras de esta madre y será ella misma quien la lleve como cada fin de semana a los partidos del equipo que "lo era todo para él". Y es que, como le avisaba una premonitoria Sonsoles Ónega, "ya sabes que estas cosas, a veces, luego, dan resultado". Y tanto.