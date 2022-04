Pierde la bufanda del Betis de su hijo fallecido y las redes se vuelcan para encontrarla

Más de mil comentarios y más de 20.000 veces compartido en Facebook. Es el nuevo post que se ha hecho viral en las redes sociales y en el que una madre, aferrada a la esperanza, como "lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada", pide localizar una bufanda del Betis de su hijo, fallecido hace tres años.

Aurora Lancha relata en su publicación que "ayer -refiriéndose al sábado- a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había, se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo ya no la encontré".

Esta madre hace hincapié en que "es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a segunda, y pone en ella " volveremos". No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años".

"Solo espero que quien la encontrara sepa valorarla"

A sabiendas de la dificultad de volver a recuperarla, "cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que el la llevaba".

Para intentar facilitar la localización de la bufanda, Aurora ha vuelto a postear este lunes en su perfil de Facebook porque "sois muchos los que me estáis ayudando a encontrar la bufanda de mi hijo. Ayer me pedíais una foto de la bufanda y no encontraba ninguna. Hoy al llegar al trabajo y encender el ordenador, lo primero que veo es a mi niño sonriéndome y con su bufanda en el cuello". La comparto para intentar así que entre todos la encontremos. Mil gracias de corazón a todos por vuestro esfuerzo", finaliza.