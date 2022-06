La llegada del verano trae nuevas nuevos productos de temporada, como es el caso de frutas tales como sandía, melocotón, melón, nectarina o cerezas. Las frutas y verduras suelen ser la clave de cualquier dieta saludable, e incluso suelen ser muy recurrentes en aquellos programas para pérdida de peso, otro de los sinónimos de esta nueva estación.

En torno a la fruta existen numerosos mitos que se han extendiendo por la población y que siguen imperturbables con el paso del tiempo. Uno de los más conocidos tiene que ver con la incertidumbre sobre si la fruta engorda o no. Aquí te resolvemos una de las dudas más repetidas sobre estos alimentos.

¿Engorda la fruta?

La duda sobre si la fruta engorda es una de las más comunes en la población. La respuesta simple es no, la fruta no engorda, pero la respuesta compleja va más allá de un simple monosílabo. Para comenzar, las frutas son un producto muy saciante debido principalmente a su alto porcentaje de fibra y es esta sensación la que nos ayuda a mantener nuestro peso, ya que consumiremos menor cantidad de comida. Por tanto, ya no solo podemos afirmar que la fruta no engorde sino que nos ayuda a sentirnos más llenos y quitarnos de esta manera las ganas de comer otro tipo de alimentos.

En cuanto a la composición de la fruta esta se encuentra compuesta por vitaminas, minerales y agua en gran medida, elementos que aportan numerosos nutrientes a nuestro organismo y los cuales no engordan. Otra cuestión aparte es el tema de los azúcares de este tipo de alimentos, cuestión que lleva a mucha parte de la población a pensar en que es lo mismo que consumir, por ejemplo, golosinas. Esta postura es totalmente equivocada, dado que el desconocimiento de este tipo de azúcares lleva a la falsa creencia de que la fruta engorda. Los azúcares que componen la fruta se encuentran de forma natural y no solo no perjudican nuestra salud, sino que son esenciales para un buen funcionamiento de nuestro organismo.

Para conocer más acerca de los azúcares de la fruta hay que conocer los dos tipos que existen, ambos reconocidos por la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual distingue entre azúcares libres y azúcares intrínsecos. Los libres suelen estar relacionados con enfermedades como la diabetes y las caries y su consumo puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, los azúcares intrínsecos no han sido modificados y podemos encontrarlos de manera natural tanto en fruta como en verdura y forman parte de la composición básica de los alimentos. Son nutrientes y por lo tanto cumplen funciones fisiológicas de gran importancia, dotando a nuestro cuerpo de energía y ejerciendo un papel estructural junto a las proteínas.