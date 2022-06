Etiqueta ambiental de la DGT: qué es y dónde conseguirla

En función de las emisiones de cada vehículo, la Dirección General de Tráfico DGT, lo clasifica según un distintivo ambiental que debe instalarse mediante la etiqueta correspondiente bien a la vista, aunque esto no es obligatorio por ahora, como el adhesivo de la ITV pero sí es recomendable.

Estas pegatinas ambientales son una de las políticas restrictivas de numerosas ciudades para conseguir reducir las emisiones de los medios de transporte en determinadas zonas. La instalación de esta pegatina permite el desplazamiento por las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones, ZBE; además de disfrutar de beneficios fiscales o relacionadas con la movilidad. Estas son las etiquetas que existen actualmente y así puedes obtenerlas.

¿Cuáles son los tipos de etiquetas medioambientales de la DGT?

Las etiquetas medioambientales realizan una clasificación de mayor a menor eficiencia sostenible. De esta manera encontramos existen cuatro tipos: 0 emisiones para la etiqueta azul, ECO para la verde y azul, C para la verde y B para la amarilla. Contar con una pegatina de este tipo diferencia a su portador del otro 50 % de vehículos, considerados muy contaminantes y los cuales no cumplen las características necesarias para ser considerados vehículos limpios.

A partir del año 2023, todas las localidades que cuenten con más de 50.000 habitantes tendrán que contar con al menos una ZBE. Cabe recordar que por esta zona tan solo podrán circular los vehículos que cuenten con la etiqueta ambiental, tal y como lo establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en vigor desde el 22 de mayo del presente año. Por el momento, tan solo Madrid y Barcelona y tres localidades de estas ciudades cuentan con zonas de bajas emisiones. La

La Dirección General de Tráfico con la introducción de esta normativa fue la propia encargada de enviar a los dueños de los vehículos sostenibles su correspondiente etiqueta. No obstante, si has comprado un vehículo nuevo o no la recibiste en su momento puede que te preguntes cómo conseguirla. Existen varios métodos para su obtención.

La emisión de esta etiqueta tiene un coste de cinco euros. No obstante, el precio puede verse incrementado con gastos de envío, pudiendo variar de un vendedor a otro.