La Fiscalía pide proteger a las víctimas para que su testimonio no sea una carga

La Fiscalía General del Estado se ha comprometido a ofrecer a las víctimas de violencia machista, delitos de odio y trata herramientas para facilitar su testimonio "imprescindible" en cualquier fase del procedimiento, para evitar incomparecencias o la revictimización en el juicio.

"No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la Justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades", ha dicho la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, durante el discurso en el acto de apertura del año judicial en el que ha sustituido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su positivo por Covid.

La Fiscalía considera que "su testimonio -en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito- no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador", por lo que se compromete a "explorar todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral" poniendo a la institución al servicio del legislador para tal fin.

Con ello se pretende, principalmente, evitar la victimización secundaria mediante mecanismos, como otorgar a su testimonio en cualquier fase del procedimiento el valor de prueba preconstituida, y hace hincapié en tres ámbitos: violencia de género, víctimas de trata y delitos de odio.

Como sus antecesores, en su discurso no ha olvidado pedir una mayor autonomía del Ministerio Fiscal a nivel presupuestario, organizativo, normativo y formativo que pasa por una "reforma estatutaria", al tiempo que ha reiterado que desde la Fiscalía son "plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", lo que implica el cambio del proceso penal pasando del juez de instrucción al fiscal investigador.

La número dos de la Fiscalía ha desgranado en el discurso los principales hitos de la Memoria relativa a 2021.

Terrorismo

La Fiscalía abrió 151 procedimientos por terrorismo en 2021, según la Memoria, que advierte de la "gran divergencia" que existe en los tribunales a la hora de juzgar los delitos de enaltecimiento. Así, mientras en casos de enaltecimiento yihadista la condena "no resulta en exceso complicada", en los casos de ETA o el Grapo las exigencias jurisprudenciales lo han convertido en un delito "de casi imposible condena".

El Ministerio Público constata "un repunte" de actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra (abrió investigación en 17 de ellos), en tanto que en Cataluña "lo que en la etapa 2017-2019 constituyó una genuina red, coordinada y dinámica de ejercicio de la violencia callejera, mayoritariamente de baja intensidad, ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa".

También deja constancia la Memoria de que a finales de 2021 se contabilizaban 42 huidos de ETA, 24 de ellos con requisitorias judiciales en vigor.

Asimismo, apunta que al menos cuatro españoles permanecen integrados como combatientes en milicias o grupos paramilitares en zonas del Kurdistán iraquí y otros dos se desplazaron al inicio del conflicto de Ucrania y han decidido fijar su residencia estable en la zona.

Anticorrupción

La Fiscalía propone una más rigurosa regulación de las llamadas "puertas giratorias" y de los lobbies y reforzar en las administraciones la meritocracia y el principio de objetividad además de mejorar los mecanismos de control y los sistemas de contratación pública.

Ésta es una de las propuestas de reforma legislativa contenidas en el capítulo de la Memoria correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción, que insiste en la necesidad de seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público.

"El diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados, solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección", señala la Fiscalía.

Por otra parte, propone un año más la inclusión en el Código Penal de un delito de enriquecimiento ilícito, lo que viene defendiendo desde 2017.

Odio

La Fiscalía alerta de que en 2021 se tramitaron 1.824 procedimientos penales por delitos de odio en los juzgados de instrucción, un 27% más que un año antes, y se registraron 195 escritos de acusación por parte de la Fiscalía, un 44,4 % más.

El principal motivo tras esos delitos sigue siendo el racismo, pero la discriminación por orientación e identidad sexual se sitúa casi a la par y aumenta el odio por motivo ideológicos.

En este contexto, pide incluir la discriminación por "origen territorial y el uso de las diferentes lenguas oficiales" dentro del país entre las circunstancias agravantes y los tipos penales de los delitos de odio.

Se ha constatado "un paulatino goteo de incidentes en los que se ven implicados elementos de extrema derecha", sumado a un aumento en foros y redes sociales de mensajes que se identifican con la órbita nazi.

Violencia machista

La Fiscalía expresa su preocupación por las víctimas de violencia sexual, para quienes solicita que no tengan que declarar de forma reiterada ante los tribunales "para rememorar y narrar lo acontecido", sino que valga con su testimonio en la fase de instrucción e investigación.

Las consecuencias de su comparecencia reiterada -advierte el Ministerio Público- tiene consecuencias "incuestionables" para las víctimas, y por ello reclama una regulación expresa de la prueba testifical preconstituida para las víctimas de violencia sexual.

Entre sus propuestas de reformas legales, la Fiscalía pide una modificación íntegra de la dispensa de la obligación de declarar para que no puedan acogerse a la misma las propias víctimas del delito, ya que detrás de esa decisión "subyace temor a su agresor, presión de su entorno o dependencia emocional de él".

Inmigración

La Fiscalía advierte de lo "preocupante" que resultan los "asaltos" a las vallas de Ceuta y Melilla porque ponen en riesgo la integridad física de los inmigrantes que intentan acceder y de los agentes que pretenden evitarlo y causan una gran alarma social.

Recuerda que la entrada masiva a Ceuta en mayo de 2021 de casi 10.000 personas ha conllevado que "un número importante" de ellas estén en situación irregular y abocadas a formar parte de núcleos marginales, además de que provocó problemas serios para su acogida en lugares dignos y adecuados, por lo que ha lamentado la falta de previsión de estas situaciones por parte de las autoridades.

Menores

Se registraron 211 casos de "máxima" o "extrema gravedad", aumentando un 25,2% sobre 2020, año marcado por la pandemia. Hubo "un fuerte incremento" de los delitos contra la vida, con 88, aunque en su mayor parte fueron intentos de asesinato u homicidio.

También detecta la Fiscalía un "problema delictivo enquistado" en la violencia doméstica hacia padres y hermanos, y se confirma la "tendencia al alza" de la violencia machista entre adolescentes desde 2017.

La Memoria alerta "contra la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes": en 2021 se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual, frente a los 1.661 de 2020; los 1.934 de 2019 o los 1.833 de 2018.

Las agresiones sexuales denunciadas fueron 668, frente a las 544 de 2020 o las 564 de 2019.

Se sigue haciendo hincapié "en los comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas", y ese inicio precoz se vincula, fundamentalmente, al acceso a la pornografía en dispositivos móviles desde edades impúberes.

"Ese aprendizaje desviado puede estar contribuyendo al aumento también de los casos de delitos sexuales incestuosos", advierte la Memoria, que detalla que sólo en Toledo se contabilizaron siete casos de abusos sexuales entre hermanos.

Criminalidad informática

La Fiscalía, que reclama más medios para luchar contra la ciberdelincuencia, alerta del constante incremento en el tráfico digital de material de abuso sexual infantil y constata además "una cierta tendencia a la normalización por parte de algunos menores de los contactos on line de carácter sexual con adultos a cambio de compensaciones de carácter económico".

Ante el aumento del acoso a mujeres en las redes vuelve a pedir que se tipifiquen como delito la suplantación de identidad en internet, y reclama también que se pueda acordar judicialmente la retirada de contenidos ilícitos ofensivos y humillantes, como se hace en el caso de la pornografía infantil.

Seguridad vial

Tras dos años de pandemia, se dispararon las sentencias condenatorias por exceso de velocidad y por conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, al tiempo que aumentaron las conducciones temerarias.

La Fiscalía detecta que un "relevante" porcentaje de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, no cumplen las normas viales: se saltan semáforos en rojo, van en dirección no autorizada e invaden zonas peatonales por las que no pueden circular, "perturbando, a veces gravemente", la convivencia ciudadana.

Por ello, reclama controles en determinadas zonas que se consideren especialmente conflictivas y un marco normativo claro.

La Fiscalía advierte de que las víctimas de accidentes de tráfico no reciben, en general, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica y personal debida y con frecuencia se encuentran en situación de indefensión ante sus derechos morales y resarcitorios, particularmente las de mayor vulnerabilidad económica o social.