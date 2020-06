El Gobierno comunica esta mañana qué territorios pasan el lunes a la fase 3

El Gobierno anunciará probablemente hoy, jueves 4 de junio, qué territorios españoles pasan de fase en la desescalada del coronavirus. Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, comparecerán para explicar los avances en el panorama nacional de movilidad. Un asunto del que gran parte de los españoles están pendientes a pocos días de, por ejemplo, el puente del Corpus Christi.

La fase 3 es el destino buscado por casi toda España. Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Andalucía han pedido avanzar hasta ella el próximo lunes 8 de junio. Castilla-La Mancha, por ejemplo, cree que sólo están preparadas para dar el paso Cuenca y Guadalajara. Extremadura aún es cauta y opta a la fase 2, mientras que Ceuta se queda en esa fase por prudencia después del último rebrote.

Madrid también quiere pasar a la fase 2 y Cataluña quiere que Barcelona esté en fase 2 y el resto pase a fase 3. En cuanto a Canarias, solicitan el pase a fase 3 las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

La movilidad interprovincial, el gran reto

Poder moverse entre provincias es el anhelo de millones de españoles. Sobre todo, los fines de semana. Muchas segundas residencias están vacías por este motivo. Las comunidades demandan poder hacerlo cuanto antes para reactivar poblaciones que sobreviven gracias a las visitas vacacionales.

Un ejemplo lo pone el Gobierno vasco. El Lehendakari Iñigo Urkullu, espera que, en la fase 3 de desescalada, se permita la movilidad entre comunidades limítrofes que se encuentran en este mismo estadio de desconfinamiento. No obstante, ha apuntado que, ante las manifestaciones contradictorias de representantes del Ejecutivo de Sánchez al respecto, esperará al Real Decreto del sábado para saber realmente qué ocurre con esta cuestión.

En una entrevista concedida a la cadena SER, Urkullu se ha referido a la movilidad entre comunidades autónomas en la fase 3. Urkullu es favorable a esta movilidad. "Lo que abordamos, en un principio, fue que, estando dos comunidades autónomas limítrofes en la misma fase, llamada en este caso fase 3, y de común acuerdo las dos comunidades autónomas, pudiéramos solicitar la movilidad intercomunitaria, interterritorial. Esto es algo que se repitió, no solo por mi parte, sino por parte de otros presidentes de comunidades autónomas, en la conferencia de presidentes", ha aclarado.

A su juicio, se trata de "algo absolutamente lógico", cuando se habla de la movilidad "ya también, atendiendo a los que es el turismo, en el conjunto del Estado desde otros ámbitos como la UE". "Me parece absolutamente pertinente que, estando en la misma fase dos comunidades autónomas limítrofes, cuando se ha permitido también, dentro de una unidad territorial, la movilidad en fases anteriores a la 3 por razones socioeconómicas, que pueda darse una movilidad entre comunidades autónomas estando en la misma fase", ha subrayado.

Los presidentes autonómicos tendrán "capacidad de decisión absoluta" desde el lunes

Los presidentes de las comunidades autónomas tendrán "capacidad de decisión absoluta" sobre los territorios cuando estén en la fase 3. En el caso andaluz, Juanma Moreno y su Gobierno serán quienes decidan desde el próximo lunes -al menos en los casos de todas las provincias menos Málaga y Granada- cuánto dura la fase 3 y cómo se ejecuta. Las reglas sanitarias de la nueva normalidad, que en Andalucía comenzará el 21 de junio, quedarán fijadas en un real decreto ley que el Gobierno central aprobará la semana próxima.

Esta es una de las novedades que Pedro Sánchez ha explicado este miércoles en el Congreso, donde ha pedido la sexta prórroga del estado de alarma. La "definitiva", la última desde que se declaró en España el pasado 14 de marzo como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Los territorios que superen la fase 3 quedarán libres de esta excepcionalidad, con independencia de su hay otras provincias en España que vayan más retrasadas.

No obstante, y a pesar de la cesión de competencias a los presidentes autonómicos, el Ministerio de Sanidad se guarda la competencia de la restricción de movimientos. Esta limitación es una parte fundamental de este estado, de lo que se deduce que los presidentes autonómicos no recuperan un poder pleno. Será, por tanto, Sanidad el que deba autorizar los movimientos entre las provincias que estén en la fase 3. Según había avanzado el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, esto será posible, pero las comunidades lo deben pedir. En la Junta, de momento, no van a solicitarlo, prefieren esperar a Granada y Málaga, a pesar de que esta libertad permitiría a muchos sevillanos y cordobeses trasladarse a sus segundas residencias en Cádiz y Huelva.