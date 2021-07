Gobierno y comunidades dejan sin tratar el uso del certificado Covid para entrar en bares o discotecas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha abordado la aplicación del certificado Covid para entrar en bares o discotecas, a pesar de que su compañera de Gobierno, la titular de Turismo, Reyes Maroto, anunciara que este tema se debatiría en este foro con las Comunidades Autónomas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que se ha celebrado esta tarde, Darias ha sostenido que este asunto "no formaba parte del orden del día" y que, aunque algún consejero autonómico ha planteado esta cuestión, no se ha abordado "porque no formaba parte de mismo".

Reyes Maroto ha anunciado en una rueda de prensa que el Gobierno debatiría con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, dentro del marco del Consejo Interterritorial.

Sin embargo, Darias, a preguntas de los periodistas, ha recalcado que este tema no formaba parte del día y que, lo que le parece "muy importante" al Gobierno es alcanzar los "hitos" marcados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vacunar al 70 por ciento de la población.

En algunas comunidades, como Canarias o Galicia, ya están empezando a pedir este pasaporte Covid para acceder a ciertos establecimientos, como discotecas o restaurantes.

Andalucía, a favor de su uso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario de que se pida un certificado covid para acceder al interior de algunos establecimientos, ante el nivel de población vacunada o inmunizada de manera natural que ha alcanzado la comunidad.

Moreno ha recordado que al principio en Andalucía eran "reacios" porque se estaba al comienzo del proceso de vacunación. No obstante, ahora que, un 75 por ciento de la población andaluza, cuenta con una dosis y el 56 por ciento con la pauta completa, así como hay personas inmunizadas al haber pasado la Covid-19, no descarta esta medida del certificado.