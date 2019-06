Groenlandia, una imagen desoladora de los estragos cambio climático

El cambio climático, ya no es cambio climático, es emergencia climática. La última prueba de que el mundo se devasta por la acción del hombre, y el calentamiento global derivado de este hecho, es la foto del día, que se ha hecho viral: unos perros tirando de un trineo en Groelandia con las patas sumergidas en agua procedente de un abrupto derretimiento de la superficie

La imagen es obra del el científico Steffen Olsen, científico del Instituto Meteorológico de Dinamarca, cuando participaba en una misión en el noroeste de Groelandia consistente en la recuperación de material colocado por sus colegas en el hielo marino.

Olsen difundió en las redes sociales la fotografía que tomó el pasado 13 de junio advirtiendo de que las comunidades locales de esta zona de Groelandia dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA