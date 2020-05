H&M, Zara, El Corte Inglés... así abren ya las tiendas más grandes

La llegada de la ‘Nueva normalidad’ y el avance en las fases para la desescalada, trae buenas noticias para los amantes de las compras. Aunque ya no volveremos a comprar como antes, salir de compras en grandes como Zara, H&M o El corte inglés tiene a partir de ahora una serie de beneficios de los que no habíamos podido disfrutar nunca antes.

El hecho de que el gobierno no permita abrir las puertas a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados, también tiene sus aspectos positivos. Si la semana pasada Inditex abría sus tiendas de menos de 400 metros cuadrados, con las modificaciones en el BOE sobre la orden de apertura de establecimientos comerciales, ya es posible acudir también a los centros que superen esa superficie. Entre los requisitos o beneficios (según se mire) que nos trae esta ‘Nueva normalidad’, las tiendas más grandes de Zara cuentan con zonas acotadas, una distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas y un aforo que no puede superar el 30% del total. Ya no es necesaria la cita previa, pero no se puede tener todo.

Ya no es necesaria la cita previa

El buque insignia de Inditex ha previsto para todas sus tiendas zonas acotadas solo en las plantas bajas de los establecimientos en las que expone una selección de artículos de todas sus colecciones de mujer y lo más representativo de la moda de los más pequeños y de los hombres de la casa. Además, han previsto accesos por una puerta y salida por otra así como un vestíbulo en el que el cliente puede esperar si el aforo está completo (siempre guardando la distancia de seguridad).

Pero… ‘no sólo de Zara vive el hombre’ (o la mujer). Otras firmas de la compañía como Oysho, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Uterqüe también han comenzado a abrir sus puertas siguiendo las mismas indicaciones que Zara.

H&M abrirá sus tiendas de Granada y Sevilla el próximo viernes

Otra de las firmas más populares, la sueca H&M, planea abrir 27 de sus centros en España, entre los que se encuentran los de Granada y Sevilla, este próximo viernes. "Estamos deseando poder dar la bienvenida de nuevo a nuestros clientes en algunas de nuestras tiendas. La salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes sigue siendo nuestra principal prioridad, tanto a corto como a largo plazo, por lo que hemos tomado las medidas necesarias para garantizarlo", ha asegurado la directora general de H&M España, Katarzyna Niemirowicz.

Por su parte, El corte inglés ya ha abierto a 20 de mayo la mayor parte de sus centros de más de 400 metros cuadrados en toda España, así como 35 tiendas de su filial de moda Sfera.