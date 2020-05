Qué se puede hacer en cada fase de la desescalada: todas las novedades

Dentro del Plan para la Transición hacia una ‘Nueva Normalidad’, el gobierno ha establecido nuevas medidas de flexibilización para los territorios en Fase 2 y algunas modificaciones de las medidas ya existentes para los habitantes que aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1.

Estas nuevas medidas, en vigor desde hoy lunes 18 mayo, se han tomado, según el gobierno "ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos, se procede a extender la flexibilización de algunas medidas que corresponderían a la Fase 2 para determinadas unidades territoriales".

Novedades para las Fases 0 y 1

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden que establece nuevas medidas de flexibilización recoge también modificaciones a las restricciones anteriores de los territorios en Fase 0 y Fase 1 con el fin de flexibilizar algunas de ellas.

Para los que se encuentran aún en Fase 0, se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios como la apertura de locales comerciales y de prestación de servicios con una superficie inferior a 400 metros cuadrados.

En establecimientos con una superficie mayor, se podrá acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a esos 400 metros cuadrados y siempre intentando evitar que aglomeraciones que impidan la distancia de seguridad.

Además, en Fase 1 se permite la caza y la pesca deportiva y recreativa siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención.

Lo que podremos hacer en Fase 2

Aún no se podrá viajar entre provincias, pero si lo hacemos dentro de la misma, tendrá que ser en grupos de máximo 15 personas y siempre manteniendo la distancia social o medidas de protección. Otro de los cambios se refiere a los horarios para salir a la vía pública.

Los menores de 70 años pueden hacerlo a cualquier hora del día salvo a la franja comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, que queda reservada a los mayores de 70 años.

En cuanto a las celebraciones religiosas, el gobierno establece un máximo de 100 personas para las bodas y celebraciones religiosas y sin superar el 50% del aforo permitido. En el caso de los velatorios, entierros y cremaciones, podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o quince personas en espacios cerrados.

Comercio y hostelería

Desde hoy, los centros y parque comerciales pueden abrir, siempre y cuando no superen el aforo del 40% de los locales y el 30% de sus zonas comunes. En el caso de los comercios minoristas, reabren al público con independencia de su superficie, eso sí, no superando el 40% del aforo e intentado que se mantenga la distancia de seguridad entre los clientes. En el caso de que no sea posible, los mayores de 65 años tendrán prioridad sobre el resto de clientes.

Los bares y restaurantes pueden abrir desde hoy su interior, aunque reduciendo el aforo al 40% y sólo atendiendo en mesas. En cuanto a las terrazas, el gobierno mantiene las mismas restricciones que en la Fase 1.

Los hoteles y alojamientos turísticos también abren desde hoy sus zonas comunes siempre que no superen el 30% del aforo. En cuanto a las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar para grupos de hasta veinte personas.

Playas y piscinas

El gobierno permitirá la apertura al público de piscinas recreativas con cita previa y un aforo máximo del 30%, exige que se establezcan horarios por turnos y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.

En las playas, los bañistas deberán hacer un uso responsable cumpliendo con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias. La práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo ya están permitidas en estos lugares.

Cultura y deporte

En el ámbito cultural, tanto bibliotecas, salas de exposiciones, monumentos, cines, teatros, auditorios y demás equipamientos culturales, tienen permitido abrir, siempre y cuando no se supere un 30% del aforo y en el caso de que sea necesario, con butacas numeradas.

Los deportistas de ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de manera individual, mientras que los profesionales podrán desarrollar entrenamientos de carácter total de hasta un máximo de 14 personas.

Las competiciones profesionales se reanudarán sin público y a puerta cerrada, siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita.

Reuniones científicas

La Fase 2 permite la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias en pabellones de congresos, salas de conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares sin superar los 50 asistentes, pero desde el gobierno insisten en que se fomente la participación on line.

La Fase 3 se mantiene sin cambios, por ahora

Del 8 al 21 de junio daría comienzo la Fase 3 sobre las que aún no hay cambios sobre lo que se estableció hace unos días.

Los trabajadores comenzarán a reincorporarse a sus puestos de manera presencial y se flexibilizará la movilidad general. Se permitirán desplazamientos por todo el territorio nacional siempre que se respeten los protocolos de protección, recomendándose el uso de mascarillas fuera del domicilio y cuando se utilice el transporte público.

El aforo de los centros comerciales se ampliará hasta el 50% y será obligatorio mantener una distancia física de dos metros.

Los negocios de hostelería relejarán las restricciones en cuanto al número de clientes permitidos pero será obligatorio respetar la distancia interpersonal. El aforo en discotecas y bares nocturnos se aumentará hasta el 50%.

Las salas de artes escénicas y musicales podrán retomar su actividad siempre que reduzcan su capacidad a un tercio de su aforo acostumbrado.

Se permitirá el acceso a playas siempre que se respeten las condiciones de seguridad y distanciamiento.

Las corridas de toros volverán a celebrarse, no obstante, deberá limitarse la cantidad de público en la plaza a una persona por cada nueve metros cuadrados.