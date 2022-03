Iker Casillas crea su propio 'meme' de la bofetada de Will Smith a Chris Rock

El tema del lunes ha sido la gala de los Óscar. Pero no por los premiados, las películas o los looks de los protagonistas, sino por el tenso momento que se vivió en plena entrega de premios entre Will Smith y Chris Rock, quien era abofeteado por el actor de 'El Método Williams" tras hacer una broma aludiendo a la alopecia de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett.

Como era de esperar, las redes sociales han sido campo de cultivo de memes y reacciones para todos los gustos. También, algunos famosos han querido aprovechar este bochornoso momento para comentarlo o dar su toque de humor. Ejemplo de ello ha sido Ana Milán, quien se ha bastado de siete palabras para volver a sacar una sonrisa a los usuarios.

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

También Iker Casillas ha querido sumarse y lanzar su propio "meme" sobre el tema del momento. Lo ha hecho tirando de humor y nostalgia, haciendo alusión a la famosa serie que hizo saltar a la fama a Will Smith: El Príncipe de Bel-Air.

“Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía!Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado!Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío!Y mi madre me decía una y otra vez”: pic.twitter.com/TJfOpJKBQd — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 28, 2022

El tuit del exportero del Real Madrid ya llevaba más de 20.000 'me gusta' en media hora, además de los comentarios y reacciones de los usuarios. Y para todos aquellos despistados que no recuerden el tema de la mítica serie, o para refrescar la memoria, aquí traemos un remember de la mítica canción. ¿Eres capaz de verlo sin entonar la canción?