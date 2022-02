Iker Casillas responde a los rumores sobre su nueva relación con Rocío Osorno

Esta mañana saltaba la bomba de manos de la publicación 'Lecturas'. La revista asegura que Iker Casillas mantiene una relación que va más allá de la amistad con la diseñadora sevillana Rocío Osorno y que ya habrían realizado incluso una primera escapada romántica a París.

Por el momento, la sevillana no ha realizado ninguna declaración en relación al revuelo que se ha generado en el mundo del corazón. Por el contrario, Iker ha hecho una alusión directa a la publicación en cuestión y ha reaccionado en su propia cuenta de Twitter.

La respuesta del ex guardameta deja aún más abierta la incógnita, ya que se ha limitado a escribir las palabras "Ave María purísima" junto a un emoticono. No sabemos si se trata meramente de una muestra de hartazgo por las continuas informaciones que se han lanzado desde su separación de la periodista Sara Carbonero o si, por el contrario, es una forma de no desmentir la noticia y dejar abiertas todas las posibilidades.

La influencer, con 34 años, tiene casi 1,5 millones de seguidores en Instagram, y es capaz de llevar con buen ritmo sus relaciones profesionales y personales. A pesar de sus desencantos amorosos, formó una familia con el político Coco Robatto. Después de 3 años de relación, se casaron en la Catedral de Sevilla, pero dos años más tarde se divorciaban. Junto a él tuvo a sus dos hijos, Jacobo y Luisete, de 3 y 2 años, de los que ella afirma ser "el amor de su vida". La vida instagrameable de la sevillana cambió radicalmente, y es que su perfil dejó su lado más familiar.

Antes de embarcarse profesionalmente en el mundo de la moda, Rocío estudió Ingeniería Técnica Agrícola para, posteriormente, cursar un grado de Patronaje Industrial y Moda. Tras realizar prácticas y haber diseñado para numerosas empresas textiles nacionales, a los 26 años crea su propia firma y presenta su primera colección. Aquí nace su éxito, pero es en las redes sociales donde está su verdadero negocio.