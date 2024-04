Interior abre una investigación de oficio sobre la actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio sobre la actuación policial de dos agentes durante una reyerta en el barrio madrileño de Lavapiés criticada en redes sociales tras hacerse virales unas imágenes de la intervención.

Ha sido la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad) la que ha abierto de oficio una información para aclarar estos hechos.

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a dos personas tras una reyerta por drogas en el barrio madrileño de Lavapiés, en una intervención que ha sido criticada en redes sociales por dirigentes de Podemos y otras fuerzas de izquierdas al considerarla "racista", si bien la Policía la achacó este sábado a la violencia de los arrestados y a que las imágenes difundidas no están completas.

En las imágenes que denunció en la red social X el secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbaye, se puede ver a un agente neutralizando a un hombre de raza negra mientras otro policía le propina dos golpes con la porra y después intenta detener a otro que, según parece, le recrimina su actitud.

Así hasta cuando?Cuál es la justificación de esta actuación tan violenta? El acoso y la violencia policial en lavapiés no tiene nombre. Espero que @interiorgob @policia @DefensorPuebloE tomen medidas antes de que sea tarde. pic.twitter.com/fcBZZKE7jH — Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) March 29, 2024

Marlaska espera a la investigación para sacar conclusiones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha preferido esperar a la investigación antes de sacar conclusiones sobre si la intervención fue o no proporcionada. Ha querido dejar claro el trabajo de los más de 156.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos y crear un espacio de seguridad donde ejercerlos.

Después se ha referido a la investigación reservada que lleva a cabo la Policía Nacional y la de oficio abierta por la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH). Marlaska ha reiterado que ambas investigaciones se desarrollarán y se sacarán conclusiones.

La intervención policial

Fuentes policiales han explicado a EFE que las patrullas fueron requeridas por una reyerta violenta, al parecer por droga, entre cuatro personas al lado de un supermercado en la plaza del céntrico barrio madrileño.

Cuando llegaron los agentes lograron separarles, pero mientras dos de ellos respondieron a los requerimientos de los policías, otros dos mantuvieron una actitud hostil y violenta contra ellos. Finalmente, los dos fueron detenidos por tráfico de drogas -se incautaron algunas sustancias estupefacientes, según las fuentes-, un agente resultó contusionado y un coche policial inutilizado.

Un sindicato policial acusa a un dirigente de Podemos de calumniar a los policías de Lavapiés

Alternativa Sindical de Policía ha acusado al dirigente de Podemos Serigne Mbayé de calumniar e injuriar a los dos agentes del cuerpo que protagonizaron la intervención policial. Según Alternativa Sindical de Policía, Mbayé hizo viral un vídeo "sesgado", "cortado" y "manipulado" de la intervención policial.

Alternativa Sindical de Policial recuerda que Mbayé, ex diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, fue portavoz de la asociación de manteros y lideró las protestas "acusando falsamente a policías municipales de la muerte por infarto de otro senegalés en Lavapiés, cuando los policías municipales lo único que hicieron fue ayudar a intentar revertir la situación y no tuvieron nada que ver en el luctuoso suceso".

Belarra pide a Sánchez cesar a Marlaska por la "brutalidad policial racista" en Lavapiés

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la "brutalidad policial con tintes racistas" en Lavapiés.

"Otra vez tenemos que decir alto y claro de nuevo no a la violencia policial, no a la brutalidad policial tras ver las imágenes de Lavapiés", ha reclamado la líder de Podemos. Por ello, Belarra ha solicitado a Sánchez el cese inmediato del ministro de Interior, al que ha acusado de que durante su mandato "no ha movido un solo dedo para acabar con la brutalidad policial con tintes racistas, que es lo que se vio" en Lavapiés.

"Le pido a Sánchez que cese por otro motivo más a ese ministro del interior que nunca tenía que haberlo sido", ha insistido. Ha agregado que estas actuaciones policiales "tienen consecuencias gravísimas para la vida de miles de personas que viven en España" y que, según ha apuntado, "sufren cada día las redadas basadas en perfil étnico y una violencia policial absolutamente injustificada y totalmente gratuita".

"Tenemos que tomarnos el racismo en serio", ha dicho Belarra tras recordar las denuncias del futbolista del Real Madrid Vinicius Junior.