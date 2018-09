José Guirao: "Tenía una gran proyección"

View this post on Instagram

Despertarme con la noticia de que Celia ya no está con nosotros me rompe el corazón. Este mundo es tan maravilloso y tan duro a la vez. Mi más sentido pésame a la familia.... nunca te olvidaremos Celia!!!🤗🤗🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 algún día nos volveremos a ver. 💖 Waking up to the news that Celia won’t be around anymore is heartbreaking. This world is so amazing and so freaking hard at the same time. All my thoughts and prayers to the family.... can’t even imagine what they are going through right now. You ll never be forgotten Celia.... one day we ll see each other again 💖💖

