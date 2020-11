Kenia 'indulta' una higuera centenaria condenada al derribo por una autopista

Los conservacionistas de Kenia están de enhorabuena después de que el presidente del país, Uhuru Kenyatta, haya ordenado la preservación de una higuera centenaria condenada al derribo para construir una autopista en Nairobi.

En un decreto presidencial emitido este miércoles, Kenyatta describió el árbol como un "faro del patrimonio cultural y ecológico de Kenia".

Los Servicios Metropolitanos de Nairobi (NMS, en sus siglas en inglés), el organismo público encargado de la infraestructura en la capital keniana, señaló que la higuera no será el último árbol en recibir el "perdón" presidencial.

"Nos esforzamos por asegurar que crezca el estatus de Nairobi como Ciudad Verde Bajo el Sol", indicó NMS, en su cuenta de Twitter.

"Pase lo que pase, este árbol no se tocará", subrayó el director general de NMS, Mohammed Badi, citado por los medios locales tras visitar la higuera este miércoles.

#ilovemygreencityThe iconic fig tree at the Waiyaki Way-Mpaka Road Junction. NMS on behalf of H. E. The President NMS has issued a Declaration of Conservation of the Tree. First of many to follow as we strive to ensure Nairobi grows in her status, Green City in the Sun. pic.twitter.com/cEf2ZHLrht