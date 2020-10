Lavandería, comida o ropa, así motivan las empresas a sus teletrabajadores

La crisis del coronavirus ha trastocado todo lo que hasta ahora veíamos como normal, incluso nuestra forma de trabajar. Tras meses de pandemia y sin previsiones de que la situación mejore a corto plazo, las empresas, que se vieron abocadas a implantar el teletrabajo de un día para otro, han visto un filón en el trabajo remoto y, además de buscar la seguridad de sus trabajadores, apuestan cada vez más por el entorno digital en lugar del presencial.

Mucho hemos oído sobre el teletrabajo, para la mayoría, un gran engaño que supone no tener desconexión alguna y trabajar en un entorno que no estaba ni lo está, preparado para el trabajo remoto. Ordenadores compartidos en casa, escritorio de la oficina montado en la mesa de la cocina… el ingenio para llegar a todo durante estos meses de pandemia no ha tenido fin.

Pero, aunque no lo creas, hay muchas empresas que, dada la situación, buscan las mejores formas de mantener a sus trabajadores comprometidos y, sobre todo, felices, ofreciéndoles una serie de comodidades en su trabajo remoto.

Obsequios para los empleados

Ejemplo de ello es la plataforma de entrega de software Harness que ha estado enviando obsequios a sus empleados remotos para mostrarles su agradecimiento.

“Los obsequios son importantes durante este tiempo para mantener a las personas comprometidas y alineadas con nuestra misión y nos gusta sorprender a los empleados de vez en cuando con algún tipo de regalo”, apuntaba Luan Lam, vicepresidente de talento global de Harness a la CNN.

Una de las acciones que llevó a cabo la compañía fue la de enviar a cada uno de sus 250 empleados una caja para montar su propio picnic en casa: cada caja, de 125 dólares cada una, incluía una manta, un tapete, una botella de agua, un kit de bocadillos, protector solar y otros regalos. Además, la empresa organizó un concurso de fotografía para ver quién conseguía el escenario más original y el ganador recibió una recompensa de 50 dólares. Otra de las actividades fue una cata virtual de vinos y quesos con suministros enviados a los hogares de los empleados.

Tiempo libre adicional

Si algo nos ha traído el teletrabajo son muchas más horas frente al ordenador. Por eso, algunas empresas han decidido ofrecer días adicionales de permiso remunerado para asegurarse de que los trabajadores puedan descansar.

Es el caso de los empleados de Splunk, que reciben 30 “días pandémicos” adicionales, que pueden usarse para cualquier cosa relacionada con la pandemia, incluidas las visitas al médico, el cuidado de un familiar enfermo o el cuidado de niños.

“Queríamos detener la avalancha de correos electrónicos y solicitudes de reuniones para brindar espacio mental para que no solo se esté reaccionando, sino que se pueda ser estratégico y pensar y recargar energías. La compañía también ha prohibido las llamadas internas los lunes por la mañana y los viernes por la tarde para permitir más tiempo para un trabajo más profundo”, dijo el presidente de Splunk.

Servicio de lavandería

Otra empresa norteamericana, BlueDog design, también apostó por hacerle la vida más fácil a sus empleados. Según explica la CNN “cuando el equipo de hospitalidad de Bluedog Design se enteró de que los miembros del personal tenían dificultades para lavar la ropa, especialmente porque las lavanderías y tintorerías estaban cerrando o restringiendo el horario, se asociaron con Rinse for Business para ofrecer algo de ayuda”. “Si bien la lavandería es una necesidad siempre presente, no siempre se piensa en ello hasta que se necesita algo”, comenta Michelle Hayward, directora ejecutiva de Bluedog Design.