Llega el calor extremo, así serán las 48 horas más cálidas de lo que va de verano

Las vacaciones de julio llegan acompañadas de una gran subida de temperaturas para este fin de semana en la mayoría del territorio español. El pico más alto de las temperaturas tendrán lugar el domingo salvo en algunas zonas como las Islas Baleares, donde las temperaturas crecerán en torno al lunes. La razón se encuentra en una entrada de una masa de aire cálido procedente de África.

No obstante en principio y hasta que no llegue el fin de semana la acepción de ola de calor aún no es la adecuada dado que, por el momento, los requisitos establecidos por la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, no se cumplen en cuanto a extensión, intensidad y duración. Aún con la duda de si se tratará de la primera ola de calor del verano, lo que sí queda claro es que este fin de semana llegan las temperaturas más altas registradas en las últimas décadas, lo que llevaría a temperaturas históricas de récord.

Se superarán temperaturas máximas históricas

Beatriz Hervella, portavoz de Aemet, ha advertido en nombre de la agencia sobre el fin de semana que nos espera con temperaturas extraordinariamente altas: «Será el fin de semana más cálido en lo que llevamos de verano, un episodio breve, pero intenso».

Además, las temperaturas alcanzarán su pico más alto en toda la Península, quedando solo las Islas Baleares y el este peninsular pendientes de esta subida el lunes. Tan solo se salvarán de esta subida el litoral cantábrico y gallego, donde las temperaturas se encontrarán entre los 25 y los 27 grados.

El sábado y el domingo se prevén temperaturas en el termómetro que superen en las áreas del interior de la mitad norte los 35 grados. En la zona del valle del Guadalquivir y del Ebro estas temperaturas superarán con creces los 40 grados, llegando el domingo a superar los 45 grados.

📢#NotaInformativaAEMET actualizada a #8deJulio ⚠️Episodio de 🌡️ temperaturas muy altas en la #Península y #BalearesEntre el sábado y el domingo se superarán los 40ºC en puntos del valle del EbroMás información en 👇 https://t.co/RhZr218l99 pic.twitter.com/F3UUlMr6et — AEMET (@AEMET_Esp) July 8, 2021

En zonas como Jaén, Granada o Almería también imperarán las noches cálidas con temperaturas que ascenderán más allá de los 25 grados y estas no bajarán de los 20 grados. Córdoba podría llegar a los 45 grados y Murcia alcanzar los 46 grados ya el lunes.

Las comunidades de Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid superarán los registros de temperaturas máximas por encima de los 40 grados durante todo el fin de semana. No obstante, la Aemet ha comunicado que el domingo de madrugada puede haber una tregua para este calor llegando a los 22 grados en Córdoba y a los 24 en la comunidad de Madrid.

La Aemet ha pedido a la población española que extreme las precauciones dado el gran riesgo de mortalidad que acarrea esta subida de temperaturas. Así lo advierte Juan Jesús González Alemán, investigador y meteorólogo del Aemet: «gran parte de la Península entrará dentro de las regiones más cálidas de toda la superficie terrestre. Será una extensión del tradicional ‘cinturón del calor’ estival, que suele abarcar desde Argelia hasta la India».