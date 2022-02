MIR 2022: ¿Qué es el periodo de impugnación?

Han pasado 6 días desde que los opositores se enfrentaron a el examen MIR de este año. De nuevo, el Ministerio de Sanidad se encuentra en el centro de las críticas, tanto por su adaptación a la crisis sanitaria como a la migración al sistema online para la adjudicación de plazas. En esta convocatoria hay 8.188 plazas, un 3,8% más que el año anterior, frente a un total de 13.509 opositores, lo que hace de este año el "más fácil" de la última década, ya que hay una plaza por cada 1,65 aspirantes.

La novedad de este año ha sido la inclusión de 25 preguntas más que en las convocatorias anteriores, lo que deja un examen de 200 preguntas más 10 de reserva. Estás preguntas de reserva serán las que pasen a formar parte de la batería oficial de preguntas en caso de que alguna de las 200 resulte impugnada. Una pregunta anulada desaparece, literalmente, del cómputo de preguntas del examen. Por eso afecta de manera directa a la nota final de los aspirantes en esta prueba y hace tan importante este proceso de reclamación, ya que un acierto o error más puede hacer oscilar tu ponderación más de mil posiciones. Los criterios a seguir para la impugnación de una pregunta son muy diversos, pero los más comunes son: que no se ajuste a la programación oficial de la convocatoria, una mala redacción, que exista más de una respuesta correcta... en definitiva, la ambigüedad.

El plazo de presentación de reclamaciones finaliza hoy, lo que acerca a los opositores un poco más a la obtención de su calificación final. A pesar de tratarse de un examen íntegramente presencial, los siguientes pasos, incluida la impugnación, se realizarán vía on line, repitiendo la metodología del año anterior.

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, aproxima que antes del uno de marzo los opositores podrán consultar las listas provisionales de los resultados, y durante cuatro días hábiles podrán presentar sus reclamaciones. No será hasta el 26 de abril el comienzo de la adjudicación de plazas, y un mes más tarde los residentes podrán incorporarse a su centro de salud.

¿Qué preguntas fueron impugnadas en MIR 2021?

En el año 2021 el examen MIR no estuvo exento de polémicas, y es que fue el primer año en el que se realizaba todo el proceso de asignación de plaza de forma on line. Esta no fue la única particularidad en ese año, y es que sería el año con menores impugnaciones hasta la fecha. El MIR 2021 se saldó con 2 preguntas impugnadas, siendo lo más cercano 3 preguntas en el 2017. Estas preguntas fueron la 147 y 176. La primera de ellas trata un caso de oncología, mientras que la segunda exponía un caso de agresión sexual.