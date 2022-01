Casi 900 aspirantes se examinan del MIR en Sevilla para una plaza de médico residente

Casi 900 aspirantes se han presentado este sábado al examen MIR en Sevilla para acceder como médico residente a una de las plazas de formación sanitaria, lo que les permitirá ejercer como una especialidad médica. La capital andaluza se suma a Málaga, Granada y Cádiz como sedes en la comunidad, unas pruebas condicionadas por la sexta ola del Covid, que ha generado polémica sobre las condiciones para presentarse a estas pruebas.

El examen ha comenzado a las 16:00 en dos facultades, la de Económica y Empresariales y la de Derecho, ambas en el campus que la Universidad de Sevilla (US) posee en la Avenida Ramón y Cajal. Los candidatos han sido citados una hora antes para su identificación. El acceso se ha realizado por turnos, para evitar aglomeraciones. En toda España hay 28 sedes para esta prueba de ingreso.

Para la realización en Sevilla de este examen de ingreso -convocado por el Ministerio de Sanidad- se han habilitado entre ambas facultades 40 aulas, un número bastante importante que obedece a las medidas sanitarias establecidas para hacer frente al coronavirus. En concreto, son 860 facultativos los que se someten a esta prueba que también presenta cambios. El principal atañe al número de preguntas, que pasan de las 175 de las ediciones anteriores a 200, una cantidad a la que deben sumarse otra 10 de reserva. Cada una de ellas tendrá cuatro opciones de respuesta, aunque sólo una es la correcta. El tiempo del que disponen los aspirantes para realizar el ejercicio son cuatro horas y media. Aunque la mayoría de los facultativos son de la provincia de Sevilla, también adquiere importancia el número de aspirantes que proceden de otros puntos de España y que acuden a realizar el examen a las sedes sevillanas. A estas pruebas suelen presentarse los estudiantes que se graduaron en las distintas especialidades el pasado curso, los que no la superaron o quienes no pudieron hacerlo en la convocatoria pasada, que aplazó su fecha habitual a marzo, debido a la tercera ola del Covid que se sufría.

Casi 29.000 aspirantes en toda España

En total, han sido admitidas a esta prueba 28.714 personas en España (4.833 en Andalucía). Y son 10.634 las plazas ofertadas, no sólo en Medicina, sino también en Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física ofertadas por el Ministerio de Sanidad.

Se trata de una "oferta récord después de tres años consecutivos de incremento", ha destacado este sábado el ministerio en una nota de prensa. En total se ha aumentado un 3,8% el número de plazas respecto al pasado año (385 plazas más) y un 9% en comparación con 2019. El 7% de las plazas se reserva para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (745 plazas en total).

La oferta, por titulaciones

En concreto, en la titulación de Medicina la oferta es de 8.188 plazas (supone un incremento del 2,5%). La especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria con 2.336 plazas. A ellas aspiran 13.060 médicos de toda España.

Por su parte, la oferta de la titulación de Enfermería asciende a 1.822 plazas, un 8,3% más que en la convocatoria previa. La especialidad con mayor oferta es Enfermería Familiar y Comunitaria con 748 plazas. En el resto de las titulaciones la oferta es de 309 plazas en Farmacia, 204 en Psicología, 46 en Biología, 43 en Física y 22 en Química.

Polémica con los positivos por Covid

Estas pruebas han venido precedida de polémica, al advertir el pasado jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que los aspirantes al examen MIR que se encuentren contagiados por Covid no tendrán opción a hacer el examen en otra fecha. "Es un examen en el que llevan trabajando los miembros de las comisiones delegadas muchos meses", explicó Darias que detalló que, una terminada la prueba, "se suben y se publican las preguntas que se elaboran en los siete meses anteriores", por lo que "la única manera de garantizar el sistema es que sea una prueba única".

Ante esta postura, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido al Ministerio de Sanidad que articule una solución para los aspirantes MIR que sean positivos por Covid-19 y no puedan presentarse a las pruebas de acceso. Para CESM, "Sanidad ha abandonado a su suerte a aquellos aspirantes que puedan haber dado positivo por Covid-19 en estos días y, por lo tanto, no pueden asistir a los exámenes que llevan más de un año preparando". "El agravio al que se enfrentan los opositores que se queden privados de la asistencia por un positivo puede fomentar que haya quien opte por no comunicarlo y acudir igualmente, poniendo en riesgo al resto de aspirantes", advierten.

Ante esta situación, la CESM ha pedido a los responsables ministeriales que articulen una solución para los afectados, ya que si es posible facilitar la asistencia de contagiados en cuestiones como unas elecciones también debe ser posible para un examen de tal importancia, para lo que se habilitaría, por ejemplo, un aula concreta en la que se puedan presentar.