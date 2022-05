¿Por qué los MIR no quieren ser médicos de familia?

El 29 de enero se celebró el examen Médico Interno Residente (MIR), que es la prueba que se le exige a los médicos, españoles o extranjeros, para acceder a una plaza de médico especialista en formación del Sistema Nacional de Salud en España. Este examen cuenta con 185 preguntas de respuesta múltiple y tienen un tiempo máximo de 4 horas para responder a todas las preguntas. Cada pregunta acertada son 3 puntos y cada pregunta fallada resta 1 punto.

Este año existe cierta preocupación, ya que tras conocer los resultados de las pruebas, se ha conocido que se han quedado 217 plazas libres de las 8.188 plazas que se ofrecían. Este año había 9.932 personas que habían superado la nota de corte.

Entre las plazas que se han quedado libres se encuentran las especialidades de Medicina del Trabajo (8), Medicina Preventiva y Salud Pública (8), Microbiología y Parasitología (1) y Medicina de Familia, que ha sido la gran perdedora en las asignaciones, ya que cuenta con 200 plazas libres de las 2.336 con las que arrancaba la asignación.

La situación de dejar más de 200 plazas libres no se veía en la asignación del MIR desde hace años. Por norma general, el cupo de plazas convocadas se suele agotar en su totalidad, dejando sin cubrir una o dos plazas.

Las condiciones laborales, la clave del rechazo a esta especialidad

A través de un comunicado, los representantes de Atención Primaria de la corporación médica se suman al comunicado de los médicos jóvenes y señalan la necesidad de "cambios urgentes en las condiciones laborales y de ejercicio profesional en este nivel asistencial".

"Ha vuelto a poner de manifiesto que el problema no está en la oferta de plazas sino en el rechazo a ocuparlas, teniendo conocimiento de las condiciones para su ejercicio en nuestro actual sistema. No es la primera vez que el Ministerio de Sanidad ve cómo no es capaz de asignar la totalidad de las plazas MIR entre los aspirantes con derecho a plaza", afirma la doctora Mª del Mar Martínez Lao.

Desde la sección nacional de AP invitan a la reflexión sobre las necesidades asistenciales de nuestro país a medio-largo plazo. "Debemos de ser conscientes de que existen puestos de difícil cobertura, y debe existir voluntad por parte de las instituciones el hacerlos atractivos mediante incentivos, tanto económicos y formativos como sociales. Estas medidas pueden convertir fácilmente puestos de baja cobertura en lugares atractivos para la formación especializada", asegura el doctor Hermenegildo Marcos.

En cuanto a las comunidades autónomas más perjudicadas nos encontramos a Castilla y León y Cataluña. La primera, ha dejado 49 plazas sin cubrir, de las cuales, 45 pertenecen a Medicina Familiar y Comunitaria. En Cataluña, el total de plazas desiertas asciende hasta las 71, donde todas las plazas libres pertenecen a la Medicina de Familia.

Solo Baleares, Canarias, Madrid, Melilla, Murcia y Comunidad Valenciana han conseguido agotar todas las plazas disponibles.

¿Qué ocurre con las plazas MIR que el Ministerio de Sanidad no asigna?

Por norma general, el Ministerio de Sanidad no termina de adjudicar las plazas MIR que quedan desiertas, por lo que no podrán ser cubiertas por ningún otro médico. Habrá que esperar a la convocatoria de plazas MIR 2023 para incrementar la oferta de plazas y que las que han quedado sin cubrir sean ocupadas.