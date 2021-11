Manel Monteagudo reconoce la mentira: "En ningún momento estuve en coma"

Manel Monteagudo, el hombre que expresaba que en 1979 tuvo un accidente en Irak que lo dejó en coma 35 años (hasta 2014) reconoce la gran mentira del caso: "Yo no estuve en coma en ningún momento", ha explicado en La Hora de la 1.

"Cierto es que caí de 6 metros y estuve hospitalizado en Irak. Tuve de 14 a 16 desmayos diarios, debido al accidente", indica. "Ojalá hubiera estado en coma, ojalá, no habría dado el trabajo que le di a mi mujer", ha comentado mientras lamenta que todo "se ha ido de madre" y debió "cortarlo antes".

"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, como propiamente se dice, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan", ha añadido el poeta, padre de dos hijas y hasta este jueves milagro de la ciencia. "El que lo dijo mal fui yo y ya está", ha esgrimido para zanjar la polémica.

Desde un primer momento los medios españoles (este incluido) y también mundiales se hicieron eco de la noticia de un hombre gallego que comentaba que había estado 35 años en coma. Según su relato ofrecido en diferentes medios como RTVE, TVG e incluso la agencia EFE, que ofreció incluso una entrevista en vídeo sobre esta asombrosa recuperación médica. Según la historia inicial, con 22 años cerró los ojos debido al accidente sufrido y ya los volvió a abrir con una edad cercana a los 60: "ya siendo un viejo".

En su narración de hechos chocaban varios argumentos: se habría casado en coma, estando dormido, y a su vez había tenido descendencia (¿otro milagro?): dos hijas de 26 y 37 años. También vecinos, familia y la editorial en la que publicaba sus poemas afirmaban que el hombre hacía aparentemente "vida normal". El despertar, además habría sido en 2014, hace ya 7 años. Dudas, preguntas y hechos chocantes en el hilo conductor que ahora este mismo hombre, que fue Hero of the day como reza la canción de Metallica, ha despejado per se.