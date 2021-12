María José Campanario embarazada de su tercer hijo a los 42 años

Uno de los bombazos de final de año del mundo del corazón ha llegado de la mano de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. El matrimonio ha dado una exclusiva en ¡Hola! para comunicar que esperan su tercer hijo en común.

La odontóloga está embarazada de tres meses, tiempo que ambos han preferido estar en silencio para asegurarse de que todo marchaba bien.

Según palabras de ambos, esto les ha pillado por sorpresa. Reconocen que hacía un tiempo se plantearon ampliar la familia pero que justo ahora no imaginaban que algo así fuera a suceder. Respecto a sus otros dos hijos en común, aseguran que están muy felices con la noticia y que Julia incluso rompió a llorar cuando se lo comunicaron.

"Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo", declara la propia María José.

Jesulín tiene, además de sus dos hijos con María José, a su hija Andrea, fruto de la relación que mantuvo con Belén Esteban. De sus impresiones sobre la llegada de un nuevo hermano no han hecho ninguna declaración por el momento.

"Quién me iba a decir a mi que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico, de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", ha declarado el torero.

Sobre el sexo del bebé, María José Campanario ha decidido que no quiere saber nada hasta el mismo momento de su nacimiento. "Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros", afirma.

Tras esta polémica entrevista, muchos son los que esperan las declaraciones de Belén Esteban, quien lleva desde hace años denunciando públicamente las carencias que sufre su hija Andrea por parte de su progenitor.