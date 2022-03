Muere la mujer embarazada de las imágenes del bombardeo de Mariúpol

Ha fallecido la mujer ucraniana cuya imagen dio la vuelta al mundo mientras era trasladada en camilla tras un fuerte bombardeo a un hospital en Mariúpol. El centro de maternidad en el que estaba ingresada en la ciudad ucraniana fue atacado el pasado 9 de marzo. Tras el rescate, fue trasladada a otro hospital, pero había sufrido daños muy graves, como la ruptura de una cadera y de la pelvis, o el desgarramiento de su abdomen.

Según recoge The Associated Press, la agencia de noticias que difundió las fotografías del lugar, pese a que los médicos trabajaron sin parar para mantenerla con vida tanto ella como el bebé que esperaba terminaron muriendo. En un primer momento, los sanitarios lograron que el bebé naciese por cesárea, pero no consiguieron mantenerlo con vida. Y tras media hora de intentos de reanimar a la mujer, también ella falleció.

Por otro lado, Marianna Podgurskaya, la influencer que también sufrió el ataque en ese mismo hospital, sí pudo dar luz a su hija, a la que ha llamado Veronika, horas después del bombardeo. Ambas se encuentran bien.

Un horrible ataque a la población civil de Ucrania

El ataque se produjo el pasado miércoles 9 de marzo y se reportaron al menos tres muertos, uno de ellos un niño, y otros 17 heridos, aunque Dmytro Gurin, miembro del Parlamento ucraniano, aseguró que había "muchas mujeres muertas y afectadas".

"Los rusos lanzaron una bomba de aire en el área del hospital y el hospital de maternidad, donde se encontraban las madres con niños", informó el pasado diez de marzo el Ministerio del Interior ucraniano sobre los destrozos causados por los proyectiles.

Los periodistas de AP fueron los que documentaron el ataque y vieron a las víctimas, difundiendo vídeos y fotos de los instantes posteriores al ataque al hospital.

En este conflicto, que cumple casi 20 días, los niños están siendo también víctimas de los ataques. Al menos 85 han fallecido y un centenar han resultado heridos hasta la fecha, según el último informe de la Fiscalía ucraniana. La mayoría de las víctimas se han producido en las áreas de Kiev, Jarkov, Donetsk, Sumy, Jersón y Mikolaiv, y en las región de Zitomir”, todas ellas en el norte, este y sur del país.

El papa Francisco condenó y tildó de "masacre" estos bombardeos de las tropas rusas que ya han dañado 369 instituciones educativas, 57 de las cuales fueron completamente destruidas.

Ayuda para Mariúpol

La ciudad de Mariúpul es la que está sufriendo el mayor asedio y ataques desde que comenzó la contienda. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este domingo que la sitiada ciudad recibirá en unas horas el primer cargamento de ayuda con víveres esenciales. "Se está haciendo todo lo posible para vencer la resistencia de los ocupantes", dijo el presidente.

"Bloquean incluso (el trabajo) de los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa que acompañan este cargamento con comida, agua, medicinas. Ucrania envió 100 toneladas de las cosas más necesarias a sus ciudadanos”, precisó Zelenski. Y agregó que "se están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para que este cargamento llegue a su destino. Veamos si Moscú puede escuchar. Entendemos que ahora es muy difícil para todos los ucranianos, para los 48 millones de ucranianos, pero ganaremos".