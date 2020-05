Novedades para recibir una beca: con un 5 basta

El Gobierno ha eliminado el requisito académico que implantó el Partido Popular en 2012 para recibir una beca por parte del Estado, y desde el próximo curso estas ayudas al estudio se concederán atendiendo a la renta familiar del estudiante. Además, el Ejecutivo aumentará el presupuesto para becas en 386 millones de euros, lo que supone un incremento del 22%, "el más importante de los últimos diez años", según ha destacado el Gobierno.

Con este aumento, el sistema estatal de becas y ayudas al estudio contará con más de 1.900 millones que podrán beneficiar a más de 600.000 estudiantes el próximo curso. El aumento de la inversión permitirá incrementar en 100 euros la cuantía fija de cada beca para los universitarios de Grado y Máster.

También recibirán 100 euros más los estudiantes que obtengan una beca de residencia por estudiar fuera de su municipio y los que se beneficien de la beca básica en enseñanzas no universitarias, más de 500.000 según los cálculos del Gobierno. "En el caso de que la persona reúna requisitos para ambos tipos de becas, las cuantías serán acumulativas y no excluyentes", precisa el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Con la eliminación del requisito académico, un aprobado en el curso anterior será suficiente para optar a las becas. "Con esta medida se revierte el criterio introducido en 2012, que endureció los requisitos académicos y dejó fuera del sistema de becas a muchos estudiantes que carecen de medios económicos para continuar sus estudios", explica el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, encargado de otorgar estas ayudas.

De este modo, se reduce del 5,5 al 5 la nota para acceder a las becas en las enseñanzas no universitarias, mientras que para estudios universitarios de Grado será necesario tener aprobado un determinado porcentaje de créditos. La medida permitirá a más de 60.000 estudiantes, 54.000 de ellos universitarios, poder solicitar una beca el próximo curso.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, se muestra convencido de que por el nuevo sistema de becas no bajará -"absolutamente no"- el rendimiento universitario, a pesar de que las ayudas dependerán principalmente el próximo curso de un criterio de renta y necesidad económica y no de mérito académico.

Hasta ahora se mantenía el sistema de becas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que divide las ayudas en dos partes: una fija (un mínimo de 1.600 euros para cada estudiante) y una variable (que va desde los 60 hasta los 1.500 euros por alumno). Esta última depende del las notas obtenidas y su renta familiar, entre otros factores y también depende del presupuesto que queda después de repartir la parte fija.

Otra de las novedades de la reforma de las becas es que se actualiza el umbral de renta. Ahora es más bajo para favorecer que "las familias con menos recursos" accedan a la beca completa (matrícula, cuantía fija de renta, cuantía de residencia en su caso y cuantía variable).

"Con la reforma actual, se equipara el umbral 1 prácticamente al umbral de pobreza, lo que implica, en la práctica, elevar el umbral de renta de manera muy considerable y aumentar, por tanto, la cobertura a los estudiantes con menos recursos económicos, que pasarían del umbral 2 al umbral 1 y que accederían a la cuantía fija ligada a la renta", expone el Ministerio de Educación, señalando que esta modificación beneficiará a 161.603 estudiantes.

Los rectores piden volver a importes de 2010

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha valorado este miércoles positivamente la reforma en el sistema de becas y el incremento en su financiación anunciado por el Gobierno pero considera que aún queda camino por recorrer hasta la eliminación total de la cuantía variable de las ayudas y equiparar los importes a 2010, cuando eran más del doble de los actuales.

Los rectores han mostrado su satisfacción respecto al aumento en 100 euros de las cuantías fijas de las becas, ya que se cumple en parte sus reivindicaciones para reducir la cuantía variable en beneficio de la fija para, así, "acabar con la incertidumbre" del estudiantado.

Además, los rectores han recordado su reclamación de la eliminación del criterio de mérito académico "por el obstáculo añadido para la permanencia en el sistema universitario que le suponía, precisamente, a los alumnos más desfavorecidos".

Con el restablecimiento de la nota de acceso a una beca de grado a partir del 5, y no del 5,5, "se recupera el principio de igualdad que CRUE ha venido recordando estos años", han insistido.

Según los rectores, los cambios puestos en marcha por Universidades y Educación están en la dirección "para recuperar el principio de igualdad, muy dañado en la anterior crisis económica".

"Deseamos que esta tendencia se mantenga en el tiempo, pero que también se aceleren las reformas que quedan por realizar", han añadido.