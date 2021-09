El Papa revela que "algunos prelados" lo "querían muerto"

El Papa ha revelado que tras su operación de colon "algunos" lo "querían muerto" y que sabe que algunos prelados se reunieron para preparar el "cónclave" pensando que su estado de salud era "peor" de lo que se informaba por parte de la oficina de prensa de la Santa Sede.

"Estoy todavía vivo, aunque algunos me querían muerto. Sé que ha habido encuentros entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave", aseguró Francisco en un encuentro a puerta cerrada y sin periodistas el pasado 14 de septiembre con los miembros de la Compañía de Jesús durante su viaje a Eslovaquia cuyo contenido ha sido publicado de forma íntegra por la revista de los jesuitas 'La Civiltà cattolica'.

El Pontífice advirtió además que hay una televisión católica que "continuamente habla mal del Papa". A su juicio, personalmente puede merecer ataques e "injurias" porque es "un pecador", pero "la Iglesia no se merece esto". "Es obra del diablo. Se lo he dicho a algunos de ellos", agregó el Papa, que no especificó de qué cadena de televisión estaba hablando.