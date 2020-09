Pedro Cavadas tira de ironía al hablar sobre Fernando Simón y la gestión de la pandemia

El doctor Pedro Cavadas fue acusado durante el mes de enero de 2020 de alarmista en los albores de la pandemia al advertir del impacto del coronavirus, su gravedad y su rápido contagio. Ahora, en una entrevista realizada por Huffington Post, el cirujano arremete contra el gobierno y su gestión, aludiendo incluso al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

De hecho, al ser preguntado sobre la gestión de este al frente de la crisis, la respuesta de Cavadas, tirando de ironía, es clara: "¿Pero ha habido alguien controlándola?", fue la respuesta al medio digital.

Asimismo, el cirujano plástico más reconocido actualmente por sus trasplantes y regeneraciones llega a explicar en la entrevista por qué firmó una petición en la que se exigía una auditoría sobre la gestión de la pandemia en España. Según Cavadas, no ha habido expertos reales al frente de la crisis sanitaria. "Nunca los hubo ni los hay aún".

Sobre la vacuna

Además, el doctor arremete sobre la estrategia comunicativa del gobierno en temas tan importantes como la vacuna. Si desde el ejecutivo se señala que en los próximos meses habrá no una, sino incluso dos vacunas para el coronavirus (según palabras del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez), Cavadas vuelve a sacar a relucir su ironía y declara su escepticismo en este sentido: "O incluso tres. Hablar es gratis".

En cuanto al futuro, Cavadas no se muestra demasiado optimista: "Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil. Esto no va a acabar bien”.

El galeno incluso se atreve a pronosticar plazos en la lucha contra el Covid-19. Según Cavadas, la crisis sanitaria puede resolverse aproximadamente en un par de años. "En dos o tres años podremos volver a la normalidad", señala. Sin embargo,para la crisis económica, el valenciano augura que hará falta al menos una década para la recuperación.

La predicción de Cavadas en enero

El 30 de enero de 2020, Pedro Cavadas apareció en el programa Espejo Público, presentado por Susana Griso, para responder unas preguntas sobre el entonces casi desconocido coronavirus. "Cuando China, que no es el país más transparente del mundo, aparenta transparencia desde el minuto uno, a mí me preocupa". "Además,-continuaba diciendo- "no hace falta ser muy listo para ver que serán como 10 o 100 veces más que el número de muertos que reconocen".

Por estas declaraciones, Cavadas fue tachado en redes sociales e incluso en círculos médicos como alarmista y sufrió numerosos reproches en este sentido. "Simplemente di mi inexperta opinión ante un hecho que era más que evidente", explica ahora.