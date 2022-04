¿Puede tu empresa obligarte a seguir llevando la mascarilla?

A partir del día 20 de abril, y tras más de dos años desde que se iniciara la pandemia del coronavirus, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios cerrados. De esta manera, ya no será necesario su uso en supermercados, restaurantes o establecimientos públicos. De hecho, su obligatoriedad tan solo seguirá manteniéndose en centros sanitarios y en transportes públicos de cualquier índole.

El Real Decreto de la eliminación de la mascarilla será aprobado por el Ejecutivo en el próximo Consejo de Ministros del día 19 de abril, de forma que tras la publicación en el BOE, Boletín Oficial del Estado, la medida empezará a estar en vigor desde el día siguiente a esta. Por el momento, aparte de esta decisión de eliminar las mascarillas en los lugares citados, se desconocen todos los detalles específicos de esta nueva norma, así como las recomendaciones desarrolladas por el Ministerio de Sanidad.

Se abre así una nueva etapa dentro de la pandemia del coronavirus, encaminada principalmente a una 'gripalización' del Covid-19 y volviendo a la normalidad previa a la llegada del virus a nuestras vidas. Con la eliminación de la mascarilla también son muchas empresas y trabajadores se preguntan si, a pesar de la aprobación del Real Decreto, puede existir la obligatoriedad dentro de las propias oficinas de carácter privado.

¿Pueden obligarte a llevar mascarilla en el trabajo?

El próximo Real Decreto abre una nueva línea dentro de las oficinas de numerosas empresas de nuestro país. De hecho, existe una gran parte de la población que aún ven con temor y que consideran la medida demasiado temprana, especialmente aquellos colectivos vulnerables.

La Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta del Sistema Nacional de Salud ha dejado algunos resquicios de qué puede contener el Real Decreto, dejando intuir que los expertos consultados dejarán sobre las empresas la decisión de llevar o no mascarillas en sus espacios: "La Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta recomienda que la necesidad del uso de mascarillas en el entorno laboral sea valorada por los servicios de prevención de riesgos laborales en función de los resultados de una evaluación de riesgo específica. Se recomienda su uso siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio"

El diario NIUS ha consultado a varios expertos en la materia para conocer cómo afectará esta decisión a las empresas y sus trabajadores, así como a varios sectores profesionales. A este último grupo pertenece Paz Ávila, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Mediaset, optando por la prudencia: “Estamos analizando las cifras para ver cómo evoluciona la incidencia. Y por ahora no vamos a quitar la mascarilla, vamos a mantener su uso en las instalaciones. Vamos a ser cautos”.

José de las Morenas, coordinador de salud laboral de UGT, opta por la prevención y las diferentes circunstancias de cada empresa: “Llevamos 18 documentos ya en la pandemia, desde febrero de 2020. Es el documento base para los servicios de prevención. Marca las medidas a adoptar en función de los distintos escenarios. Esperamos que el nuevo documento esté listo cuanto antes, para que los servicios de prevención empiecen a trabajar con él. Si en el centro de trabajo hay presencia masiva de trabajadores, con aire compartido durante horas, sin mantener distancia ni ventilación adecuadas, entendemos que, más allá de lo que diga el documento, habría que mantener la mascarilla. Hay que mantener esa prudencia y obrar bajo el principio de precaución”.

Por su parte CCOO, a través de Carmen Mancheño también pide esperar a la publicación del Real Decreto, pidiendo cautela: “Vamos a recomendar que se extremen las medidas de prevención. Si no hay ventilación o no se garantiza la distancia, seguiremos haciendo lo que hacemos ahora: denunciar que no se cumplen las medidas, que hay riesgo para el trabajador, eso lo primero. Las empresas deben proporcionar mascarillas a los trabajadores, si no hay distancia ni ventilación. Están obligados a darlas”.