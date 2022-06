Rebajas de verano 2022 en Mango, Zara y El Corte Inglés: ¿Qué día empiezan?

¿Cuándo empiezan las rebajas? Es la pregunta que muchos se hacen siempre que empieza el mes de junio. Desde que en 2012 se liberalizó el periodo de rebajas y se eliminó la obligatoriedad de que estas se desarrollaran en un periodo determinado, aprobado por cada comunidad autónoma, cada marca ha seguido una estrategia a la hora de plantear su calendario de descuentos. Es cierto que las rebajas como tales ya no son los únicos momentos en los que las marcas bajan los precios de sus productos, ya que conviven con días como el Black Friday, el Ciber Monday, las ventas privadas, precios especiales y otras ofertas.

Lo que parece claro es que las rebajas se acercan y de hecho algunas marcas y cadenas han comenzado a dar los primeros movimientos. El Corte Inglés ya ha celebrado su ya tradicionales ventas privadas para titulares de su tarjeta de crédito; Scalpers hizo lo mismo para los miembros de su programa de fidelidad; otras marcas como Women’s Secret o Cortefiel ya han dado el pistoletazo de salida.

En el caso de Inditex, con Zara como una de las más esperadas, todo apunta a que los descuentos comenzarán a lo largo de la tarde del 22 de junio de forma online tanto en web como en app, y en tienda física el 23 de junio. El hecho de que el 24, día de San Juan, sea festivo en algunas comunidades y municipios, incluido La Coruña, ha hecho que se desplace el comienzo desde el tradicional viernes al día anterior.

Respecto a Mango, parece que las ventas privadas están al caer: ventas privadas que suelen enlazar con el periodo de rebajas, que las previsiones no sitúan más allá de la fecha marcada por Inditex. En Zara, Mango o Lefties se encuentran los vestidos más en tendencia del verano 2022.

Parece que El Corte Inglés se sumará al adelanto y lanzará sus descuentos entre los días 22 y 23 de este mes; rumores sin confirmar apuntan a que una de sus marcas más populares, Sfera, con tiendas a pie de calle, podría comenzar sus rebajas esta misma semana.

Trucos para comprar en rebajas

Sea como fuere, para los más ansiosos con las rebajas, llegan días de estar pendientes del móvil y el mail, porque los avisos están al caer, y seguir algunos de estos trucos para comprar en rebajas: Preparar tu cesta de productos favoritos aunque no haya llegado el día D y la hora H; revisar cada cierto el stock porque los productos pueden aparecer y desaparecer sin causa justificada; arriesgarte a las famosas segundas rebajas si piensas que tu producto elegido no te lo van a quitar de las manos y puede pasar a ser una auténtica ganga; y organizarte bien para no salirte de tu presupuesto marcado y optar a alguna que otra oportunidad de mercado que salga a última hora. ¿Estáis preparad@s?