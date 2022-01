Reino Unido pide ayuda en España para detener a los doce fugitivos "más buscados"

Asesinatos, robos, tráfico de armas y narcotráfico. Son los delitos por lo que el Reino Unido busca a doce criminales que se sospecha pueden estar ocultos en España, la mayoría en la Costa del Sol. Las autoridades británicas junto con las españolas solicitan la colaboración ciudadana para detenerlos cuanto antes.

Una ayuda que garantiza el anonimato y no conlleva ningún peligro para el denunciante, según han reiterado este miércoles los responsables del Ministerio del Interior, de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y de la ONG Crimestoppers en la presentación de una nueva edición de la campaña Most Wanted (Los más buscados), continuación de las denominadas operaciones Captura.

A new appeal has been launched to trace and bring to justice 12 of the UK’s most wanted fugitives believed to be hiding in Spain.Full story ➡️ https://t.co/PezWkpVzHq #UKMostWanted pic.twitter.com/XoDoKt9789