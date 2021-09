El Rey asegura a los damnificados por el volcán de La Palma que "no van a faltar ayudas"

Blanco dijo que "no es esperable" que haya lluvia ácida debido a la acción de los alisios y que la calidad del aire es buena, y garantizó que, ante la lentitud de la lava, hoy no llegará al mar pese a que el centro emisor no se ha detenido "y sigue siendo el mismo".

El aire de La Palma no es perjudicial para la salud

La población de La Palma no tiene que preocuparse por el aire que respira en estos momentos porque no es perjudicial para su salud. Todos los análisis de la calidad del aire que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está realizando dan resultados negativos. Así lo aseguró en una entrevista con Efe José Antonio Gamarra, subteniente del núcleo de operaciones del contingente de 184 efectivos de la UME desplazado a La Palma para colaborar en el dispositivo de emergencia puesto en marcha por la erupción del volcán. "La problemática está con el gas que está saliendo ahora, que es un gas virgen, aún no se ha depurado, no ha habido contacto con la atmósfera pero, en principio, los análisis están dando negativos", por lo que "no hay riesgo para la población", señaló. Ahora, según este militar, "el gas que está emanando es el de dentro del volcán y es el más tóxico, pero si se cierra, el aire se va a ir depurando, con lo cual será menos tóxico".