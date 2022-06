La historia de Sara Rodo, la joven alemana que se enamora de objetos

La curiosidad, el lenguaje no verbal, el contacto y las feromonas son factores importantes que explican la atracción entre seres humanos. También existe la atracción por un animal, presente durante siglos en el imaginario popular y culminado incluso en el año 2006 con el matrimonio de una mujer hindú con una serpiente. Pero, ¿y de los objetos? ¿Podemos sentirnos atraídos por los objetos? A veces 'nos enamoramos' de un bolso, una camisa, un disco de un artista especial o las botas de fútbol de nuestro jugador de fútbol favorito. Pero esta es una historia diferente. Esta es la historia de Sara Rodo, la joven alemana enamorada de un avión.

A sus 23 años, se acuesta cada noche con una maqueta del Boeing 737 y aspira a casarse

"Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente; lo noté por primera vez cuando tenía 14 años", asegura Rodo a aquellos medios que la han entrevistado, entre ellos The Mirror. Esta joven de Dortmund dice estar enamorada de un avión. En concreto de los Boeing 737, que tiene tatuados dos imágenes de este tipo de avión en el brazo, se acuesta cada noche con una maqueta de dicho modelo y aspira a casarse en algún momento con Dicki, como ella le llama.

Sara Rodo, 'objectum sexual'

Sara Rodo se califica como 'objectum sexual' y explica que se siente atraída sexualmente por objetos inanimados. En el pasado tuvo relaciones con hombres pero pronto se dio cuenta de que no puede sentir la misma afinidad y pasión romántica que con un objeto. "Ahora sé que mi sexualidad es la objetofilia", certifica.

Porque antes de los aviones, Rodo ya se enamoró de un tren expreso, el ICE 3. "Me di cuenta de que no me atraían las personas cuando no quería acurrucarme o intimar con ellas, a diferencia de mis objetos en los que deseo abrazos y tener intimidad: ¡es el mejor sexo que he tenido!", puntualiza en sus declaraciones.

Ahora Dicki ocupa casi toda su cama, pero ella mantiene que está encantada y que descansa a la perfección junto a él cada noche. "Me encanta todo de él, pero especialmente su rostro, sus alas y su motor, son tan sexys para mí".