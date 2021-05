Fernando Simón anuncia la fecha del fin de la mascarilla en espacios abiertos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, respondió este lunes durante la rueda de prensa semanal que ofrece sobre la pandemia a varias preguntas sobre cuándo podremos prescindir de la mascarilla al aire libre.

La cuestión, recurrente en las últimas semanas, estaba esta vez sobre la mesa después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzara su intención de eliminar la obligatoriedad de llevarla en lugares abiertos a finales de junio.

Al respecto, Fernando Simón indicó que "la obligación del uso de las mascarillas la vamos a tener que ir progresivamente modificando, estamos todos empezando a pensar cuándo serán las fechas adecuadas. En principio, conseguiremos el objetivo del 70% de vacunación. Será en ese momento en el que, en zonas al aire libre, donde se puedan mantener las distancias, se pueda replantear su uso".

"Si la evolución sigue siendo la actual", añadió, "si la gente es consciente de que todavía hay que mantener las medidas de control y respetar las medidas poblacionales, podría ser factible que a finales de junio o julio las mascarillas en lugares abiertos no serán necesarias. Es muy probable que ocurra a finales de julio, desde luego al aire libre. En interiores, en colectivos muy concretos donde las tasas de vacunación sean muy altas, también será posible a finales de julio".

"La fecha concreta hay que valorarla con otros parámetros. Hay que calcular los tiempos y eso depende de las coberturas de vacunación, de la evolución de la pandemia y de los plazos de modificación de la ley, ya que hay recursos legales que requieren un tiempo. Estamos trabajando desde el Ministerio y se va a coordinar desde el Consejo Interterritorial. La propuesta de la reducción del uso de mascarillas será muy posible de ser aplicable a nivel nacional, las comunidades tendrán que pronunciarse y el Ministerio hacer la propuesta", explicó.

Segunda dosis de AstraZeneca

Preguntado sobre la segunda dosis de la vacuna de quienes recibieron la primera con AstraZeneca, Simón quiso recalcar que "la propuesta de utilizar Pfizer es una decisión técnica, no es una decisión del Gobierno".

Y adscribió las dudas a la confrontación política: "La vacuna de Pfizer está demostrando que está generando una inmunidad muy alta. Creo que la posición no se tiene que plantear en términos de confrontación política, es una propuesta técnica que se aprobó en el Consejo Interterritorial. Es mejor informarse de la manera más solvente y no dejarse llevar por argumentos que no son técnicos", explicó.

El epidemiólogo critica la utilización del tema "por parte de los medios de comunicación, partidos políticos o lobbies con intereses diferentes, lo que no favorece que la población pueda tomar una decisión aséptica. No hagamos nacional o global lo que es una posición de un grupo muy concreto, porque eso desinforma", apuntó.