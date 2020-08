Tabaco y coronavirus: en estas playas andaluzas no se puede fumar

El tabaco, otra vez en boca de todos, y no solo de los fumadores.

Galicia ha sido pionera en prohibir fumar en la calle y en espacios públicos abiertos si no es posible mantener la distancia de seguridad y tras ella Canarias. En Castilla y León, tampoco está permitido el hábito en esas circunstancias.

La sociedad se ha visto envuelta en un nuevo debate que traerá cola porque ante la presión de la crisis sanitaria comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León estudian tomar la misma decisión próximamente.

¿Es el tabaco una amenaza en la lucha contra el coronavirus?

Mascarillas obligatorias y ahora el tabaco, son las decisiones que más han sido rebatidas por las entidades competentes y la sociedad en general. No hay evidencias científicas de que el humo del tabaco ayude a transmitir el coronavirus.

Aún así, los expertos creen que la decisión tomada por Galicia es adecuada ya que al exhalar ese humo, las moléculas salen al exterior con más fuerza que cuando respiramos con normalidad.

Además, un fumador se lleva la mano a la boca cada vez que da una calada, algo que también conlleva riesgo de contagio. También la Organización Mundial de la Salud advierte de los problemas del tabaco de cara a la COVID-19.

Playas libres de humo, bañistas más protegidos

Afecte el tabaco o no a la propagación del coronavirus, está claro que es una práctica nociva para la salud que deja muchos muertos al año en nuestro país debido a las enfermedades que provoca como el cáncer de pulmón. Ante el debate que se ha abierto en nuestro país, los expertos de la Asociación Española de Epidemiología ya recomendaba, y sigue haciéndolo, que las playas, terrazas y espectáculos al aire libre empezaran a considerarse espacios sin humo. Además, el texto denunciaba entonces el incumplimiento de la normativa antitabaco por parte de muchos establecimientos con terrazas semicerradas en los que sí se permite fumar.

La cuestión está sobre la mesa. mientras tanto, en Andalucía hay ya playas que no han esperado a la normativa que obliga a no fumar. Hay oasis costeros que predican con el ejemplo de la salud donde no existan fumadores ni activos ni pasivos, sino sólo personas que quieren disfrutar de unas vacaciones saludables.

Las playas andaluzas libres de humo son: En Cádiz, Conil de la Frontera (El Chorrillo), Vejer (El Palmar), Tarifa (Playa Chica, Atlanterra, Valdevaqueros, Lances Sur y Norte y Bolonia), Zahara de la Sierra (Playita de Arroyomolinos), La Línea (Santa Bárbara) y Barbate (El Carmen de Barbate y de Zahara de Atunes). En Málaga, Algarrobo, Estepona, Vélez-Málaga (Lagos, Mezquitilla, Caleta, Torre del Mar, Almayate, Valle Nizas y Benajarafe). En Granada, solo Motril y en Almería la localidad de Vera. Desafortunadamente la provincia onubense es la única andaluza que no obtiene la mencionada distinción.