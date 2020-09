La UE abre una consulta pública para eliminar las monedas de 1 y 2 céntimos

Seamos sinceros. A todos nos ha pasado que, con los cambios en nuestras compras, se nos ha llenado la cartera de monedas de 1 y 2 céntimos y no sabemos cómo deshacernos de ellas. Son pequeñas y, en apariencia, inútiles para nosotros que somos capaces de redondear los precios con tal de evitar el menudeo.

Asumiendo esa realidad, al parecer, las normas de la Unión Europea sobre monedas en euros establecen que las instituciones de la UE deberían examinar periódicamente el uso de las diferentes monedas en términos de costes y aceptación pública.

Esta evaluación explorará la posibilidad de introducir una regla para redondear los pagos en efectivo a los 5 céntimos más cercanos, lo que podría llevar a la eliminación gradual de las monedas de 1 y 2 céntimos. Las opciones que se presentarán se basarán en los resultados de informes anteriores de la Comisión y las consultas previstas.

Recabando opiniones

La Comisión Europea -instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE- ha abierto una hoja de ruta para comentarios durante cuatro semanas. Estos se tendrán en cuenta para un mayor desarrollo y ajuste de la iniciativa.

La Comisión resumirá, además las aportaciones recibidas en un informe sinopsis en el que se explicará cómo se incorporarán las aportaciones y, en su caso, por qué no se pueden aceptar determinadas sugerencias. Los comentarios recibidos se publicarán en este sitio y, según el mismo, por lo tanto, deben cumplir con las reglas evitando comentarios abusivos, obscenos, vulgares, difamatorios, odiosos, xenófobos, amenazantes o de orientación sexual; spam, publicidad de un sitio web o producto duplicado, donde el mismo contenido ha sido publicado más de una vez por el mismo usuario; comentarios que no tengan nada que ver con el tema, no relacionados con la legislación; propuesta de enlaces a software ilegal o pirateado o cualquier otro contenido del que los usuarios nos informen con una explicación válida del motivo. Avisado queda quien quiera opinar.

En 2021

Así pues, en base a este periodo de consultas para diferentes instituciones y autoridades nacionales, así como de la sociedad civil, Bruselas se pronunciará a finales de 2021 con respecto a si conviene eliminar las monedas de 1 y 2 céntimos.

La institución europea ya avanzó este procedimiento en enero, cuando presentó su documento de trabajo para este año. Con el redondeo, el Ejecutivo comunitario pretende evitar que cada socio del euro siga unos criterios individuales y diferentes del resto a la hora de concretar los precios de los pagos en efectivo en el caso que desaparezcan ambas monedas.

De hecho, la Comisión "estudiará detenidamente en este análisis el impacto económico, medioambiental y social de introducir unas reglas uniformes para el redondeo", ha enfatizado.