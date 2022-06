Vox pide retirar la bandera arcoíris, que representa al colectivo LGTBI, de las Cortes de Castilla y León

La Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha enviado un correo electrónico al grupo socialista para que retire la bandera arcoíris que colgó en la fachada del Parlamento -en las ventanas de sus despachos-, como apoyo al colectivo LGTBI y contra la decisión institucional de no iluminar el edificio como en años anteriores para conmemorar el Día del Orgullo.

Fuentes del Parlamento autonómico han explicadoque, para hacer esa petición, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2020 con la que esa instancia judicial fijó como doctrina que este tipo de actos van en contra de la neutralidad de las Administraciones Públicas, en referencia a la colocación de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos.

El alto tribunal planteó, sobre un caso en Santa Cruz de Tenerife con la colocación de una bandera no oficial, que no es “compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

Las mismas fuentes del Parlamento autonómico han explicado que, en caso de que el PSOE mantenga la bandera colgada, algo que ocurre en estos momentos, la Presidencia del Legislativo pedirá a funcionarios de la institución que la retiren, al entender que "entra en conflicto" con la normativa vigente.

Inicialmente, en el momento de la colocación de la bandera, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León no tomó la decisión de pedir la retirada, pero fue por la tarde, al tener conocimiento de la sentencia aludida, cuando optó por demandar al PSOE que la repliegue.

A las once y media está previsto que el grupo socialista y las Juventudes Socialistas presenten su manifiesto de apoyo al colectivo LGTBI y será entonces cuando fijen posición sobre la nueva decisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Como consecuencia de la negativa de Pollán a iluminar la fachada de las Cortes con motivo del Día del Orgullo LGTBI, la Fundación Triángulo, una de las más veteranas asociaciones en la defensa de los derechos de este colectivo, convocó una protesta anoche para iluminar con linternas el edificio institucional.