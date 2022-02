WhatsApp cambia el límite de tiempo para borrar sus mensajes

Una de las funciones de la app WhatsApp que más furor casó en su momento, y que sigue siendo una de las más utilizadas a día de hoy, fue la de poder eliminar mensajes una vez recibidos por el destinatario de nuestra conversación. Recientemente, la popular app de mensajería instantánea ha revelado las novedades que se encuentran actualmente en las versiones beta.

Uno de estos nuevos cambios atañe directamente a la función anteriormente mencionada, la de poder borrar los mensajes una vez enviados. Estas son las modificaciones que WhatsApp espera realizar a lo largo de los próximos meses.

Se limita el tiempo de borrar mensajes

En la actualidad, los mensajes pueden borrarse en el plazo máximo de una semana. Este período de tiempo parece ser excesivo para los desarrolladores de la plataforma que quieren reducir este tiempo. Esta novedad enlazaría con el propósito de WhatsApp de introducir en los chats grupales la figura del moderador. Esta persona vendría a sustituir a los populares administradores de los grupos, convirtiéndose en un participante que podría, además de las características propias de administrador, borrar los mensajes de cualquier participante en el transcurso del chat.

La información ha sido desvelada por WABetaInfo y, según diversas fuentes, limitar el tiempo para poder borrar un mensaje se relaciona con una simple idea: "Es muy poco probable que [alguien] desee eliminar un mensaje muy antiguo". En opinión de los propios desarrolladores de la plataforma, no es necesario mantener este período de tiempo, dado que la mayor parte de los usuarios de su aplicación no requieren ni necesitan borrar mensajes de tanto tiempo anterior.

Ls versiones beta ya cuentan con esta reducción de tiempo para eliminarlos mensajes y se espera que llegue a nuestras aplicaciones en los próximos meses. El tiempo en cuestión se encuentra enfocado en un máximo de dos días y medio; sin embargo, esto no quiere decir que la compañía no planee reducir o ampliar este lapso de tiempo, o no implantarlo de manera definitiva. La cuestión es que si te arrepientes de un mensaje enviado en WhatsApp, o crees que podrías haber dicho las cosas de otra forma, a partir de que la plataforma incorpore esta nueva función el tiempo que tienes para realizar este cambio será de dos días, y no de una semana como hasta el momento.

Junto a esta novedad, la popular app también cuenta con otro tipo de iniciativas para mejorar la interfaz y la interfaz. Una de las más comentadas, la cual puede aterrizar en breve en 2022, es la del triple chef azul. Mediante esta nueva función, según la información disponible hasta el momento, el primer tick seguiría valiendo para constatar que el mensaje ha sido enviado, el doble tick para saber que el receptor lo ha recibido y el tercero para avisar a los participantes de un grupo que alguien ha realizado una captura de pantalla. Habrá que permanecer atentos para ir descubriendo esta y otras novedades por parte de los desarrolladores de WhatsApp.