¿Estás de acuerdo con la prohibición de fumar en el coche?

Coto al tabaco: prohibido fumar en el coche, en terrazas y en playa. Si el Plan del Gobierno sale adelante, "antes de 2023" las prohibiciones que hoy rigen en los espacios libres de humo podrían llegar también a los exteriores de los bares y a zonas naturales, como las playas.

Una de las medidas en la lucha contra el tabaquismo más controvertidas del Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, actualmente en borrador, es la futura prohibición de fumar en el vehículo privado. El documento elaborado por el Ministerio de Sanidad se ha remitido ya a las sociedades científicas y médicas y a las comunidades autónomas para su revisión.

Mientras, en la calle se debate sobre la idoneidad o no de una propuesta que regula el consumo de cigarrillos en el ámbito privado, y así lo recoge el propio documento, que se refiere en este particular a "ciertos espacios del ámbito privado", entre los que incluye a los vehículos particulares, en los que no tendrán cabida ni el humo del tabaco ni los aerosoles de los cigarrillos electrónicos.

Sanidad podría implantar en un plazo de dos años estas cuestionadas medidas, para lo cual modificaría el marco legal español respecto al tabaco: la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y el Real Decreto 579/2017 que regula la fabricación, presentación y comercialización del tabaco.

En España el número de personas mayores de 15 años que afirma fumar a diario asciende a 8,6 millones de personas, mientras que las no fumadoras son alrededor 20 millones. Lo que el Gobierno pretende con el nuevo plan de control del tabaquismo es aumentar esta última cifra en detrimento de la primera. Pero, ¿estás de acuerdo con la intención del Gobierno de prohibir fumar en el coche privado para lograrlo?