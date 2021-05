Así afecta a la mortalidad interrumpir la vacunación con AstraZeneca

Llevamos ya semanas de intenso debate en torno a la vacuna de AstraZeneca. En primer momento sobre su fiabilidad debido a su reducido precio en comparación con otras vacunas, posteriormente por los incumplimientos por parte de la farmacéutica a la hora de suministrar dosis, más tarde los graves problemas que ha llegado a causar en algunos pacientes (pocos) en la fase de efectos secundarios, llegando a provocar la muerte por trombosis, y por último la necesidad o no de aplicar la segunda dosis de este tipo de vacuna respetando los tiempos marcados por facultativos o no.

Teorías existen tantas como ciudadanos hay en el mundo, pero la realidad es que los médicos recomiendan recibir la segunda dosis de AstraZeneca "cuando corresponda" ya que hay evidencia científica de que las consecuencias negativas de la interrupción de esta vacuna superan ampliamente a los fallecimientos provocados por trombosis.

Un equipo liderado por el Laboratorio Matemático de Londres ha explorado qué consecuencias tendría esta decisión en la salud de la población y en la situación de la pandemia. Para ello, han empleado un modelo epidemiológico llamado SEIR con el que han estimado el exceso de mortalidad por covid-19 y posibles secuelas en dos escenarios: Francia e Italia. Los resultados se publican en el último número de Chaos.

Davide Faranda, autor principal del trabajo, explica a SINC que el modelo SEIR asume que la población puede ser dividida en cuatro grupos: los que pueden contraer el virus (susceptibles), los contagiados asintomáticos (expuestos), los contagiados con síntomas (infectados) y los recuperados. El trabajo de Faranda y su equipo mostró que suspender las vacunación con AstraZeneca durante tres días, sin reemplazarlas por otra opción, lleva a 260 muertes adicionales en Francia y 130 en Italia.

Y lo que es peor ya no existe casi remedio para evitar que se sigan produciendo contagios y muertes. Porque aunque se reanudara la vacunación al mismo ritmo que anteriormente los que no han sido vacunados en ese periodo pueden contagiarse y contagiar a otras personas. Incluso doblando la dosis que se ponían previamente no lograrías el efecto deseado. El exceso de mortalidad continuaría al menos durante unos días.

169 casos de trombosis en 34 millones de dosis administradas

Este estudio no prueba, en ningún caso, sustituir la segunda dosis de AstraZeneca por otra vacuna contra la Covid-19 ni incluye a la edad como un factor de riesgo, algo que desde la EMA sí se está evaluando en el caso de los efectos secundarios relacionados con esta vacuna, principalmente por las trombosis.

La ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca indica, según recuerda el organismo, que se administra a adultos de 18 años de edad y mayores, sin limitaciones de edad. Además, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que los casos de trombosis de senos venosos cerebrales o venas esplácnicas deben considerarse efectos adversos extraordinariamente raros, habiéndose observado 169 casos en 34 millones de dosis administradas.