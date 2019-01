¿Qué alimentos cumplidos me puedo comer?

Un informe de la OCU explica uno de los grandes enigmas de los consumidores, ¿puedo comerme algo que está cumplido?

Habría que diferenciar entre dos conceptos bien diferentes: la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Los primeros, si se consumen después de su fecha pueden poner en riesgo la salud del consumidor, mientras que los segundos no son peligrosos.

A continuación exponemos 10 alimentos que se pueden comer con fecha de consumo preferente días o semanas después. Hay que asegurarse de que no estén abiertos y de que no presenten signos de estar deteriorados. Lo único importante: puede que tengan peor sabor o textura. Los 10 alimentos son estos:

1- Yogures.2- Pan de molde.3- Patatas fritas y frutos secos.4- Bollos y galletas.5- Refrescos y alcohol.6- Pastas, arroces y legumbres.7- Mermelada y mantequilla.8- Embutidos y quesos curados.9- Sopas y salsas de sobre.10- Envases de tomate.

También Alimentos calificados como "no perecederos".

De otra parte hay alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; frutas y hortalizas fresca; pan y bollería de consumo en 24 horas, vinagre, sal, azúcar, chicles... Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo, pero no tienen obligación de llevar una fecha de caducidad.

Las bebidas alcohólicas hay algunas que sí que se estropean con el paso del tiempo, aunque sean años, por lo que las organizaciones de consumidores venimos defendiendo que deberían llevar fecha de consumo preferente. Hay vinos que lejos de mejorar se estropean con el tiempo y aunque no suponga un riesgo para la salud, merma mucho la calidad del producto.

Para las frutas y las verduras el aspecto, el sabor, la textura y el olor son los mejores jueces para saber en qué estado se encuentran. Es importante retirar las zonas podridas o enmohecidas, quitando un buen trozo a su alrededor, al menos un centímetro o incluso algo más.

Cuidado con la carne y el pescado

Con lo que sí debes tomar precauciones es con la carne y el pescado, que se ponen malos rápidamente. Pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco. El riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas. Existe la posibilidad de que sean portadores de microbios y algunos de ellos, al proliferar, desencadenen intoxicaciones y enfermedades.