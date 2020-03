Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, da positivo en coronavirus

La vicepresidenta segunda del Congreso de los diputados y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha anunciado este miércoles que ha dado positivo en las pruebas del COVID-19, el primero conocido entre la filas del PP. Este mismo martes conocíamos el primero de los casos en Vox, el de Ortega Smith. Este miércoles también conocíamos el positivo de Ana Vega, portavoz de Vox en Las Cortes Valencianas.

Pastor llegó a Pontevedra, ciudad en la que tiene fijada su residencia, el pasado sábado y tras subirle la fiebre y aparecer síntomas de un posible contagio optó por iniciar una cuarentena voluntaria en su casa.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.