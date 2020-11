Los anticuerpos frente al coronavirus empiezan a desaparecer en tres meses, pero no la inmunidad

Las pruebas en más de 365.000 personas en Inglaterra han demostrado que la respuesta de anticuerpos al virus que causa Covid-19 disminuye con el tiempo, como parte de un importante programa de investigación dirigido por el Imperial College de Londres.

Las pruebas, que fueron realizdas entre el 20 de junio y el 28 de septiembre desvelaron que el número de personas que dieron positivo disminuyó en un 26,5% durante el período de estudio, de casi un 6% a un 4,4%.

La tendencia a la baja se observó en todos los grupos de edad, pero así en los trabajadores de la salud. Estudio desvela que “la disminución fue mayor en personas de 75 años o más en comparación con las personas más jóvenes, y también en personas con infección sospechosa más que confirmada, lo que indica que la respuesta de anticuerpos varía según la edad y la gravedad de la enfermedad”.

Además, los investigadores descubrieron que “los trabajadores de la salud y el cuidado de la salud, los grupos étnicos minoritarios y los que viven en zonas desfavorecidas y hogares de familias numerosas también tenían la mayor carga de infecciones pasadas”.

El profesor Paul Elliott, director del programa en Imperial, dijo: “Nuestro estudio muestra que con el tiempo hay una reducción en la proporción de personas que dan positivo en anticuerpos. La prueba positiva de anticuerpos no significa que sea inmune al COVID-19. No está claro qué nivel de inmunidad proporcionan los anticuerpos o cuánto tiempo dura esta inmunidad. Si alguien da positivo en la prueba de anticuerpos, aún debe seguir las pautas que incluyen medidas de distanciamiento social, hacerse una prueba de hisopo si tiene síntomas y usar cubiertas faciales cuando sea necesario”.

Implicaciones para la inmunidad

El estudio ‘REACT’ ha utilizado pruebas de punción digital para detectar anticuerpos contra el coronavirus en la sangre. Cuando están presentes, indican que una persona ha sido previamente infectada con el virus. Los equipos de prueba, llamados 'Pruebas de flujo lateral', detectan anticuerpos por encima de una concentración particular en la sangre y no miden la cantidad de anticuerpos en una persona en particular.

El último informe incluye los resultados de tres rondas de pruebas realizadas durante un período de tres meses. Hubo 17.576 resultados positivos en las tres rondas, alrededor del 30% de los cuales no informaron ningún síntoma de Covid-19. Después de tener en cuenta la precisión de la prueba, el estudio encontró que la prevalencia de anticuerpos disminuyó de 6,0% a 4,8% y luego a 4,4% durante los tres meses de duración del estudio.

Estos datos se encontraron en todas las edades, pero la menor caída se encontró en el grupo de edad más joven, de 18 a 24 años, pasando del 7,9% al 6,7% (14,9%), mientras que el mayor descenso se encontró en el grupo de mayor edad, de 75 años o más, disminuyendo de 3.3% a 2.0% (39%).

La profesora Helen Ward, una de las autoras principales del informe, dijo: “Este gran estudio ha demostrado que la proporción de personas con anticuerpos detectables está disminuyendo con el tiempo. Aún no sabemos si esto dejará a estas personas en riesgo de reinfección con el virus que causa Covid-19, pero es esencial que todos sigan las pautas para reducir el riesgo para ellos mismos y para los demás”.