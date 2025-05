Antonio Mellet: "El concepto de periferia de Francisco es perfectamente compatible con la ortodoxia"

Es un andaluz con plaza en uno de los ministerios más importantes en el Vaticano. Antonio Mellet es oficial del Dicasterio para el Clero. Tiene despacho en la Plaza de San Pedro, donde lleva tres años de trabajo. Espera con gozo el resultado del cónclave y, cómo no, la gran procesión del Jubileo que se celebrará la semana próxima con el Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Todos saben que es muy macareno. "Echo de menos mi familia, mi tierra, mi Virgen de la Esperanza. Mi vida aquí lo compensa todo, no solo estos días de cónclave. Mi vida aquí es de servicio, de entrega, es bonita. Me satisface mucho. Estos momentos que son históricos lo compensan todo aún más".

Le preguntamos si el protagonismo de estos días es exclusivo de los cardenales electores. Y sorprende de alguna forma su respuesta: "Los cardenales tienen una gran responsabilidad que es la de encontrar un Papa. Tienen que escuchar la voz del Espíritu Santo y elegir un Papa. Pero no es un protagonismo exclusivo, toda la Iglesia está rezando. Todos los cristianos tenemos parte en el cónclave y un papel relevante.

-Todo indica que el pre-cónclave ha sido más intenso que nunca. Los debates han tocado todos los temas, según ha trascendido.

-Afortunadamente en las congregaciones generales ha habido más debates que nunca. Eso significa que la Iglesia es muy rica en opiniones, en maneras de enfocar la realidad y la evangelización que es el principal objetivo. Si ha habido mucho debate es porque hay mucho interés en que la Iglesia siga cumpliendo su misión". ¿El debate puede estar en si continuar con el estilo particular de Francisco o en volver a cierto concepto de ortodoxia? "La ortodoxia no está reñida con la evangelización en las periferias. Al contrario, Jesús mismo nos ha invitado a ir a las periferias para anunciar a todos el Evangelio, aunque lo dijo con otras palabras. Una recta doctrina no está reñida con las periferias. De hecho el Papa Francisco no cambió ni un milímetro de la doctrina de la Iglesia".

Antonio Mellet, sacerdote andaluz en Roma. / Juan Carlos Muñoz

-¿Sería poco aconsejable un cónclave de larga duración?

-Los cardenales han tenido la oportunidad de conocerse entre ellos. Por eso es previsible que el cónclave no se alargue excesivamente. Si se alargara no significaría necesariamente que haya división. Significaría que están a la escucha. Y a veces la Palabra se hace esperar".

-¿De momento no hay ningún aplazamiento de la gran procesión del Jubileo?

-Al contrario, se ha adelantado el horario de la procesión. Estaba prevista a las cinco y se ha adelantado a las dos de la tarde".

-Con las cofradías no puede ni un cónclave a pesar de que el tiempo se detiene con la muerte de un Papa, como se afirma en Las sandalias del pescador.

-El tiempo se detiene un poco. Aquí se nota. No sé si se percibe, pero se nota la sede vacante. Aquí el día empieza antes y acaba antes.

-Le pedimos un vaticinio. ¿La piedad popular seguirá al alza o volverá a ser de segunda categoría como en otros tiempos?

-Seguirá adelante con el Papa que llegue. La piedad popular no será de segunda. Es la forma que tiene el pueblo de expresar su fe en el Señor, en la Virgen y en los santos. Y, por lo tanto, tiene futuro. Hay que encauzarla siempre por los mejores caminos para que legue a más personas el mensaje de Jesús, una auténtica evangelización". ¿Habrá entonces muchas magnas? "Habrá muchas expresiones de religiosidad popular. Rezar un Rosario puede ser una expresión de religiosidad popular. O adorar al Santísimo, o besar una imagen, o una peregrinación en solitario, no solo las magnas.

-¿Estar en Roma aleja o acerca a Dios? Se lo digo porque un hermano mayor decía que su experiencia de mando le había alejado...

-Acerca, indiscutiblemente. Mi experiencia es que cuanto más cerca estoy de la Santa Sede, más estoy en comunión con Dios.