Asesinada por su pareja una mujer de 49 años en Zaragoza

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza supuestamente a manos de su pareja.

El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía. La víctima es una mujer de 49 años y ha fallecido por heridas de arma blanca.