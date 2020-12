Los avances de la ciencia más importantes en 2020 además de la vacuna del coronavirus

El coronavirus se ha convertido durante todo 2020 en el principal protagonista de nuestras vidas. Los editores y escritores de la revista Science han decidido, como no podía ser de otra manera, otorgar al descubrimiento de las vacunas contra la Covid-19 el honor del mejor descubrimiento del mundo de la ciencia en este año que se acaba.

Sin embargo la misma revista ha querido reseñar otros importantes avances en el mundo de la ciencia en este 2020, eclipsados por la tan ansiada vacuna contra el SARS-CoV-2. De esta manera, en Science hablan de otros avances importantes de la ciencia totalmente ajenos a esta vacuna del coronavirus. Algunos de ellos son los siguientes:

Apoyo de la comunidad científica a la diversidad

A pesar de no ser un descubrimiento científico como tal, para Science ha sido primordial el avance en este campo social por parte de multitud de reconocidos científicos. Bajo la sombra del movimiento #BlackLivesMatter, se ha abierto una ventana a crear espacios donde no exista el racismo. Surgido a raíz de un incidente racista entre la dueña blanca de un perro y un observador de aves negro, y bajo el hastag #BlackBirdersWeek, se ha buscado reconocer la existencia del racismo en el campo de la ciencia y erradicarlo.

Pronósticos sobre la repercusión del calentamiento global

La temperatura que la Tierra podría llegar a alcanzar si no se frena la emisión de gases contaminantes a la atmósfera era un problema que ha traído de cabeza a los científicos de todo el mundo. Estimada entre 1,5 ° C y 4,5 ° C, auguraba catástrofes futuras para nuestro planeta.

Una reciente evaluación, realizada por el Programa Mundial de Investigación sobre el Clima (WCRP), estima este nuevo valor en 2,6 ° C y 3,9 ° C, reduciendo de esta manera los peores escenarios y dando margen a los investigadores en buscar nuevas soluciones, aunque estos valores sigan siendo preocupante.

La respuesta a las ráfagas rápidas de radio

Desde su descubrimiento en 2007, las ráfagas rápidas de radio han supuesto todo un enigma para la mayoría de los astrónomos. Se tratan de ráfagas que tienen la breve duración de solo unos pocos milisegundos y no ha sido hasta 2020, cuando ha podido descubrirse su origen.

Este hallazgo, observado el pasado Abril, ha permitido a los científicos determinar un magnetar escondido, tratándose de estrellas de neutrones donde la materia se comprime a un volumen demasiado pequeño.

Las aves como seres inteligentes

Science mete en esta lista de descubrimientos científicos el hallazgo de una capacidad altamente sorprendente en este tipo de animales. Cuentan con un cerebro de un tamaño muy pequeño pero con capacidades muy altas. Semejantes al de un humano, los cerebros de las aves cuentan también con un neocórtex donde se aloja el origen de la inteligencia humana.

Además, determinados tipos de animales como los cuernos cuentan con la capacidad de pensamientos conscientes.

El arte más antiguo del mundo

En Sulawesi, Indonensia, se produjo otro de los avances más importantes de la ciencia. Ocho figuras humanas cazando, que con su antigüedad de más de 40 000 años, se han convertido en el arte figurativo de mayor antigüedad en el mundo. Descubiertos en el año 2017, no fue hasta este año cuando se ha logrado datar la antigüedad de estas pinturas.

El avance de la edición genética CRISPR

Conocidas de forma cómun como “tijeras genéticas CRISPR”, su hallazgo fue puesto en valor en 2012 ya que permitía alterar el genoma. Sin embargo, es en 2020 cuando se ha logrado usar esta herramienta para tratar dos trastornos de capacidad hereditaria con sumo éxito.

Se trata de dos enfermedades de la sangre, la beta talasemia, el cuerpo no produce adecuadamente glóbulos rojos, y la anemia de células falciformes, cuando los glóbulos rojos entorpecen la circulación debido a que se van deformando.

Tras aplicar el método CRISPR, los pacientes aquejados de estas enfermedades no volvieron a necesitar las trasfusiones exigidas por estos trastornos ni han vuelto a mostrar síntomas. Además, las tijeras genéticas están extendiendo su uso a otros campos como en el de nuevos ensayos clínicos en enfermedades como el cáncer.

Férreo control del VIH

El VIH es un retrovirus que repele de manera efectiva los ataques para erradicarlo. Se esconde con la creación de repositorios, que lo hacen invulnerable y que le permite sobrevivir a las respuestas del sistema inmunológico. Por eso, el descubrimiento de dónde se esconde se encuentra entre otros de los avances científicos más importantes para Science.

Mediante un estudio en 64 personas infectadas que se han mantenido sanas sin la ingesta durante un año de antirretrovirales se ha encontrado una relación entre este éxito y dónde el virus esconde sus genomas. Esta revelación abre el camino a fortalecer los sistemas inmunes de las personas infectadas.

Entendiendo las proteínas

Uno de los mayores desafíos de la ciencia era desvelar la forma 3D en la que se doblan los aminoácidos para convertirse en una proteína funcional. Con esta revelación, los científicos podrían descubrir de qué manera funcionan muchas enfermedades o poder desarrollar nuevos fármacos.La inteligencia artificial DeepMind ha sido la encargada de resolver el enigma, prediciendo la mayoría de estructuras de las proteínas y convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del año 2020 en el campo científico.

Conducir la electricidad sin resistencia

La energía generada a través de resistencias eléctricas se pierde debido a que se disipa en forma de calor. Con la creación de un material superconductor se ha permitido el flujo de electricidad sin desperdiciar energía. El hallazgo es altamente notable teniendo en cuenta que se ha tardado un siglo en descifrar el enigma de cómo elaborar una superconducción a temperatura ambiente.

El material se trata de un compuesto de hidrógeno, carbono y azufre a una temperatura de 15º. El problema aún radica en que esta capacidad solo aparece en temperaturas extremadamente altas por lo que el siguiente paso es dar con superconductores que permitan la circulación a temperaturas más bajas.