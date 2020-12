Los efectos secundarios que puede provocar la vacuna de Pfizer-BioNtech

La vacuna de Pfizer y BioNtech ya está en España. Este domingo ha comenzado la esperada campaña de vacunación contra el coronavirus. Ante esto, los ciudadanos se preguntarán si este suero presenta efectos secundarios. Sí, los tiene, aunque son leves o moderados, según asegura la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La empresa BioNtech reveló hace poco los efectos secundarios que tiene el producto. La mayoría son temporales y sólo de tercer grado. En personas mayores eran menores, aunque no desaparecían.

Las reacciones adversas habituales en su etapa experimental fueron dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre. También provocó hinchazón en la zona donde se administró. Así lo detalla un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Kristen Choi, una enfermera que participó en el ensayo, explica que estos efectos secundarios aumentan en la segunda dosis, pero añade que son una muestra de que el cuerpo se está preparando para enfrentarse al virus. Choi relató en primera persona su experiencia en un artículo publicado en la revista médica Journal of the American Medical Association.

La enfermera comentaba que al principio le dolía el brazo y después sufrió dolores de cabeza punzantes y fiebre que superaba los 40 grados en la primera noche. La jornada siguiente ya solo tenía destemplanza y todos los efectos desaparecieron un día después. Tras su experiencia, pide que "no se transmita un mensaje erróneo de este fármaco, sobre todo de sus efectos secundarios".

Otra de las cuestiones que preocupan son las alergias que puedan provocar su composición. En este sentido, la EMA aconseja a las personas que vayan a vacunarse que se informen de sus componentes: